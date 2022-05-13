رئيس الوزراء: «2022-2023» عاما للتعاون الاقتصادي المصري التونسي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه اتفق مع نظيرته التونسية أن يكون عام 2022-2023 هو عام التعاون الاقتصادي المصري التونسي بكل ما يتضمنه ذلك من أنشطة ومشروعات تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين بلدينا.

مدبولي: دورية لعقد منتدى التعاون الاقتصادي المشترك بين رجال الأعمال

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي للدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة التونسية - المصرية، مع نظيرته التونسية نجلاء بودن، أن دورية عقد منتدى التعاون الاقتصادي المشترك بين رجال الأعمال بين البلدين سيوفر آلية فعالة للتوافق على مجالات التعاون المختلفة وإزالة أي معوقات تؤثر على حركة التجارة والاستثمار.

مدبولي: دعونا إلى تطوير التعاون في مجال النقل

وواصل: «أمس توافقنا على عدد من الخطوات الفورية التي سيتم اتخاذها في الأيام القليلة المقبلة، ودعونا إلى تطوير التعاون في مجال النقل متعدد الوسائط واللوجيستيات، ومشاركة القطاع الخاص لتدشين خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس من أجل تيسير حركة التجارة ونقل السلع والبضائع».

وأوضح أن ما شاهدناه من توقيع العديد من مذكرات التفاهم للتعاون في مجالات مهمة كالتعليم والإسكان والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار والرقابة المالية، فكل تلك المذكرات سيتابعها بنفسه بالتعاون مع رئيسه الوزراء التونسية.