تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا

في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يلتقي فريقا الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، على أرضية ملعب «5 جويلية» بالجزائر، في تمام الساعة التاسعة مساء غدً السبت، وعليه يبحث الكثير من متابعي المارد الأحمر عن تردد القنوات الناقلة للمباراة من أجل متابعة المباراة المرتقبة.

وتنقل مباراة الأهلي ووفاق سطيف عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها المالك الحصري لحقوق بث البطولة، وتحديدا عبر قناة beIN Sports 3، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية، ترصد «الوطن» تردد قناة بي إن سبورتس 3، على النحو التالي:

تردد قناة beIN Sports HD 3

وبحسب مجموعة قنوات بي إن سبورتس، الناقلة للبطولة، فإن تردد قناة beIN SPORTS HD 3، الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف على نايل سات، كالتالي:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

قناة الجزائر الأرضية المفتوحة

وتنقل المباراة عبر قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة وترددها كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات .

اسم القناة: Programme NationalHD.

التردد: 11680 .

معدل ترميز: 27500 أفقي.

كيفية فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية

ويمكن فك تشفير القناة عن طريق الرمز: 1100000000000000، ويحتاج إلى ريسيفر HD لاستقبالها.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ووفاق سطيف

وتوجد قنوات مفتوحة أخرى أعلنت نقل المباراة، وهي:

قناة Ortb البينينية

القمر الصناعي: قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة tvt التوجولية

القمر الصناعي: قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Rti الإيفوارية

القمر الصناعي: قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Arryadia TNT HD

القمر الصناعي: عبر قمر Astra 3A

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

أو على تردد: 11569، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500