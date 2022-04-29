شوبير يكشف عن أزمة في الأهلي قبل مواجهتي سيراميكا ووفاق سطيف

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أزمة الإصابات التي تطارد لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قبل مباراتهم مع سيراميكا كليوباترا بمسابقة الدوري الممتاز، واللقاء المرتقب ضد وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

إصابات الأهلي

وكتب شوبير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أزمة في خط وسط الأهلي قبل لقائي سيراميكا ووفاق سطيف إصابة السولية قد تطول وإجهاد عنيف لحمدي فتحي وأليو ديانج ياترى من يكون البديل في حال عدم لحاقهم بأي من اللقاءين؟؟».

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