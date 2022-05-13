ابنة سعيد صالح تتلقى مكالمة من عادل إمام: الحمد لله بخير.. حسيت إن بابا بيكلمني

كشفت هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، عن تلقيها مكالمة هاتفية من الزعيم عادل إمام طمأنها فيها على حالته الصحية، وذلك من خلال منشور شاركته مع الجمهور من خلال صفحتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت هند سعيد صالح صورة للزعيم عادل إمام عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك» وعلقت عليها قائلة: «من أحلى المكالمات اللي جات لي في حياتي فجأة، ومن غير مناسبة، مكالمة من ريحة الحبايب حسيت إن بابا اللي بيكلمني والله، الحمد لله إنك بخير وسمعت صوتك واطمنت عليك».

هند سعيد صالح تطمئن الجمهور على عادل إمام

وتأتي هذه المكالمة بعد غياب للزعيم عادل إمام منذ فترة عن الدراما التليفزيونية لسنتين على التوالي، على الرغم من تواجده كل عام في السباق الرمضاني وارتبط به الجمهور على مدار سنوات لحظة الإفطار.

آخر أعمال عادل إمام

وكان آخر الأعمال الدرامية التي قدمها عادل إمام هو مسلسل «فلانتينو» في رمضان عام 2020، والذي شارك معه فيه عدد كبير من الفنانين منهم داليا البحيري ودلال عبد العزيز وحمدي الميرغني ومحمد كيلاني وطارق الإبياري وهدى المفتي ووفاء سالم وعدد كبير من الفنانين وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

أما على صعيد السينما فكان آخر عمل سينمائي قدمه عادل إمام هو فيلم بوبوس عام 2009، والذي شارك فيه ومعه يسرا وحسن حسني ولطفي لبيب ورجاء الجداوي ومي كساب وعزت أبو عوف وأشرف عبد الباقي وميسرة وضياء الميرغني ويوسف فوزي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج وائل إحسان.