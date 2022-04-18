ميرنا وليد: «عادل إمام قالي دور الغازية اللي عملتيه أحسن حاجة حصلت في رمضان»

قالت الفنانة ميرنا وليد، إن العديد من الأشخاص نصحوها بالاشتراك في العديد من الأعمال الفنية، لافتة إلى أن كل الأعمال السابقة التي اشتركت فيها سعيدة بها، «معلمتش أي عمل اتكسف منه النهاردة، أو أقول يا ريتني ما كنت عملته أو مشاهد محرجة».

بعشق إسكندرية وقلبي بسيبه هناك

كشفت ميرنا وليد، خلال استضافتها ببرنامج «نص الحدوتة»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية شيرين سليمان، سر حبها لمدينة الإسكندرية، قائلة: «بعشقها، سافرت بلاد كتيرة في العالم، لكن إسكندرية وأنا ماشية بسيب قلبي فيها، بعشقها عشق غير عادي».

استرجعت ميرنا وليد ذكرياتها مع مسلسل «ذئاب الجبل»، قائلة: «لما قريت السيناريو دموعي نزلت، والورق اتبل، ولغاية النهاردة محتفظة بالسيناريو الخاص بذئاب الجبل، وفيلم الراعي والنساء».

المشهد الأخير في «ذئاب الجبل» أبكى مصر

أوضحت أن المشهد الاخير من مسلسل «ذئاب الجبل»، أبكى مصر كلها لحد اليوم، «أنا نفسي لما قريته عيطت».

وعن مسلسل «قاسم أمين»، قالت إن الفنان كمال أبورية اعترض على دورها في المسلسل، «قال للمخرجة إنعام محمد علي، ميرنا عود فرنساوي تنفع تبقى فرنساوية جميلة، لكن تعمل غازية إزاي؟ دي معندهاش إمكانيات الغازية، فاعترضت المخرجة إنعام وقالتله هتنفع وهتشوف».

كمال أبورية اعترض على دوري في «قاسم أمين»

ولفتت أن الفنان الكبير عادل إمام أشاد بدورها في مسلسل «قاسم أمين»، وتجسيد دور الغازية، «فوجئت في مجلة محطوط على غلافها عادل إمام بعد رمضان فقال أكتر حاجة عجبتني في رمضان ميرنا وليد في قاسم أمين».

أوضحت أنها سارعت لمقابلته شخصيا، وحينها كان يعرض مسرحيته «الزعيم»، «وأنا داخلة عليه كان معاه ممثلين كتير، فرحب بيا وقالي أهلا بنجمة مصر، روحت بصيت ورايا افتركت قصدة الفنانة نبيلة عبيد، مكنتش متخيلة إنه بيقول كدة عليا».

وتأثرت الفنانة ميرنا وليد عندما عرض البرنامج تقريرا يظهر فيه أصدقاءها والذين يروون فيه مواقف إنسانية وعلاقتهم بها وبداية صداقتهم.