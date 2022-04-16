7 سيارات إطفاء لإخماد حريق مخزن بجوار فيلا الفنان عادل إمام

نشب، منذ قليل، حريق هائل بمخزن أعقاب سجائر بجوار فيلا الفنان عادل إمام، ما أسفر عن وجود بعض الخسائر المادية دون خسائر في الأرواح، وتم الدفع بـ 7 من سيارات الحماية المدنية لإخماد الحريق.

مخزن سجائر

بداية الواقعة عند ما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق هائل داخل مخزن للسجائر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه وإخماده.

وأسفرت التحريات التي أجريت، عن وجود مخلفات وأعقاب سجائر وكرتون وفِل داخل المخزن، فضلا عن عدم وجود تراخيص للمخزن وتم ضبط مالكه وتستمر قوات الحماية المدنية في محاولة الإخماد.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.