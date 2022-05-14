صرف 3.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 553 شابا في السويس

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة صرف مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ3358 من العمالة غير المنتظمة بإجمالي 3 ملايين و358 ألف جنيه فضلًا عن صرف 40 ألف جنيه لـ9 عمال على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة.

تعيين 19 من «قادرون باختلاف»

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنَّ المديرية عينت 553 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري منهم 19 «قادرون باختلاف» من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتمّ تسجيل 731 باحثًا عن عمل منهم 21 «قادرون باختلاف»، فضلاً عن استخراج 280 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

تسوية 24 شكوى ودياً

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية -في تقريره لوزير القوى العاملة عن إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضي- إلى أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 78 شكوى فردية، وتمّ تسوية 24 شكوى منها ودياً، وتحويل 18 منها للمحكمة العمالية، و36 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، واستلام ترخيص عمل للأجانب وتجديد ترخيص آخر.

وأوضح مدير المديرية أنَّه في مجال التفتيش العمالي تمّ التفتيش على 159 منشأة، وتحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة، وشن 11 حملة تفتيش شامل، والتفتيش على 16 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضراً منشأة مخالفة.