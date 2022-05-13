«سعفان»: اليوم.. البت في الطعون علي كشوف المرشحين بالنقابات العمالية

يتابع وزير القوي العاملة محمد سعفان، رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية، اليوم، من خلال غرفة العمليات بالوزارة إجراءات البت في إجراء الطعون الأولية في أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية وممثلي العاملين بالشركات القطاع العام والأعمال للدورة النقابية 2022-2026، تمهيدا لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين غدا وبعد غد على أن تجري الانتخابات الإثنين المقبل، تحت إشراف قضائي كامل ، وإعلان النتيجة والتظلم منها يوم 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر.

فتح الباب للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولي

وأعلن الوزير في بيان صحفي، فتح الباب للمرحلة الثانية التي سوف تضم 14 تصنيفا نقابيا بعد الانتهاء من المرحلة الأولي للانتخابات، وتضم «الاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف».

الدورة النقابية أربع سنوات تنتهي عام 2026

وأشار إلي أن هذه الدورة النقابية تمتد لمدة أربع سنوات تنتهي في عام 2026، حيث قامت المنظمات النقابية بتحديث بياناتها وفقاً للقانون على الموقع الالكتروني الذي حددته الوزارة، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 4 ملايين و 1321عاملا.

ويؤكد وزير القوي العاملة أن الانتخابات تتم تحت إشراف قضائي كامل علي مستوى الجمهورية، وتسعى الوزارة لخروج العملية الانتخابية في أحسن صورها، ويقتصر دور الوزارة على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التي نص عليها القانون فضلا عن متابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المتبعة.