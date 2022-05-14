17 مولا تجاريا لاستخراج وئائق الأحوال المدنية.. «خدمات الداخلية»

لا تتوقف مساعي وزارة الداخلية وجهودها الحثيثة لمواكبة التطوير والتحديث المستمر في كل المجالات لتحقيق التحول الرقمي، لا سيما في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث حرصت الوزارة خلال الفترة على تطوير مكاتب استخراج الوثائق من بينها خدمات السجل المدني الذكي داخل المولات التجارية والترجمة لـ17 لغة أجنبية بالإضافة إلى تدشين مكاتب سجل مدني متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية بمختلف المحافظات.

17 مولا وخدمة 24 ساعة

وأتاحت وزارة الداخلية استخراج الوثائق المميكنة من 17 مول ومركز تسوق وأن خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي بـ170 جنيها من ماكينة الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية بعد التحقق من هوية طالب الخدمة عن طريق (بصمات الأصابع والوجه) والتحقق من هويه المواطن بنسبة 100% بمطابقته بما هو مسجل بقاعده بيانات الرقم القومي لحظيا أثناء إنهاء الخدمة بما يمكن المواطن من طباعة جميع وثائق الأحوال المدنية (الميلاد – الوفاة – الزواج – الطلاق) من خلال ماكينة مخصصة لتلك الخدمة دون تدخل للعنصر البشري، مع توفير إمكانية الدفع النقدي واستلام إيصال السداد من خلال الماكينات على مدار24 ساعة.

منافذ قطاع الأحوال المدنية النموذجية لكبار السن

وتم تفعيل منافذ قطاع الأحوال المدنية النموذجية المخصصة لــ كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية بمراكز التسوق الكبرى، وهي:

1- جنينة مول مدينة نصر.

2- سيتي ستارز.

3- مول مصر الجديدة.

4- مكسيم مول التجمع الخامس.

5- إيير مول مطار القاهرة الدولي.

6- سيتي سنتر كارفور المعادي.

7- سيتي سنتر ألماظة طريق «القاهرة / السويس».

8- تاون سنتر السلام.

9- مول طريق «القاهرة / الإسماعيلية».

10- أفينيو مول الرحاب.

11- مول العرب الشيخ زايد.

12- مول مصر 6 أكتوبر.

13- داندي مول طريق «القاهرة / الإسكندرية».

14 سيتي سنتر كارفور الإسكندرية.

15- مول طنطا والعروبة مول مدينة طنطا.

16- جولف سيتي مول العبور.

17- سيتي سنتر مول مدينة الغردقة.