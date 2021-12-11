الأحوال المدنية تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم بخدمات مجانية لهم

شارك قطاع الأحوال المدنية في الاحتفالية الخاصة باليوم العالمي لذوي الإعاقة، في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، لا سيما المشاركة الفعالة للمواطنين بكافة المناسبات.

3544 مستخرجا مجانيا لذوي الهمم من مصدرات القطاع بالمجان

وشارك القطاع في الاحتفالية من خلال استخراج الأوراق الثبوتية لذوي الهمم بالمجان لمدة أسبوع، وذلك بالإضافة إلى إعفائهم من رسوم مذكرات الفقد، قيمة التصالح على مختلف المخالفات بجميع مواقع القطاع على مستوى الجمهورية «مقار القطاع الجغرافية، المراكز النموذجية، مكتب القطاع الخاص المخصص لذوى الهمم والمجهز لوجيستيا وفنياًبما يلبى احتياجاتهم، مركبات القطاع المتنقلة المنتشرة على مستوى الجمهورية وخاصةً بالمناطق الأولى بالرعاية ، مأموريات القطاع بمحال تواجدهم».

وأسفرت المبادرة عن استخراج عدد (3544) مستخرج من مصدرات القطاع بالمجان، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والمشاركة الفعالة في شتى الفعاليات.