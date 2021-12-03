إجراءات تصحيح البيانات في مصلحة الأحوال المدنية.. الأوراق المطلوبة

قد يجد بعض الأشخاص خطئًا في تسجيل البيانات بالبطاقة الشخصية الخاصة به، أو شهادة الزواج، أو القيد العائلي، أو كافة الأوراق الثبوتية، ما قد يتسبب لهم في بعض المشاكل والتعقيدات، لذا يتساءلون عن إجراءات تصحيح البيانات في مصلحة الأحوال المدنية، والمستندات المطلوبة لتصحيح ذلك.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، إجراءات تصحيح البيانات في مصلحة الأحوال المدنية، والمستندات والإجراءات والرسوم المطلوبة لتصحيح أو تغيير قيد الميلاد والوفاة أو القيد العائلي، وفق الموقع الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية.

إجراءات تصحيح البيانات في مصلحة الأحوال المدنية

وهناك بعض الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل تصحيح أو تغيير قيد الميلاد والوفاة أو القيد العائلي.

يجب على المواطن الذي تعرض لخطأ ويريد تصحيح البيانات، تقديم بطاقة الرقم القومي كإثبات شخصية.

- بعدها يتمّ تقديم المستندات المطلوبة للتصحيح للموظف المختص.

- ثم بعد ذلك يتمّ استلام الشهادة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المستندات المطلوبة لتصحيح أو تغيير قيد الميلاد والوفاة أو القيد العائلي

على الشخص تقديم بطاقة الرقم القومي الخاص بالمواطن، أو بطاقة الرقم القومي الخاصة بأفراد العائلة في حالة تصحيح القيد العائلي.

- طلب تصحيح وتغيير قيد الميلاد أو الوفاة أو القيد العائلي مقدم على نموذج 80.

شروط تصحيح أو تغيير قيد الميلاد والوفاة أو القيد العائلي

أن يكون مقدم الطلب صاحب القيد أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.

- أن يكون مقدم الطلب يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.

رسوم تصحيح البيانات بمصلحة الأحوال المدنية

وتصل رسوم تصحيح أو تغيير البيانات الخاصة بشهادة الميلاد والوفاة والقيد العائلي إلى 35 جنيهًا للنسخة الواحدة.