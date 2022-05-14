وزير القوى العاملة يرأس لجنة اختيار رواد العمل العربي لتكريمهم

عقدت لجنة اختيار رواد العمل العربي اجتماعًا على هامش اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية الـ96 برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان، وذلك لاختيار رواد العمل العربي المزمع تكريمهم في مختلف مجالات واختصاصات المنظمة، بحضور فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، وممثل اتحاد عمال الجزائر، وناصر الجريد رئيس اتحاد عمال السعودية، وسعيدة ناغزة ممثل أصحاب أعمال الجزائر أعضاء اللجنة.

فى مستهل الاجتماع، أكّد سعفان دور منظمة العمل العربية في دعم مجتمع العمل العربي والعمال في كل النواحي، وفي مختلف قطاعات العمل بالبلدان العربية من خلال برامجها وأنشطتها المستمرة.

سعفان يعزي الإمارات في وفاة خليفة بن زايد

كما قدم سعفان باسمه واسم شعب مصر الكريم، وأعضاء اللجنة أحر التعازي لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية الشقيقة في وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ذلك الرجل الذي كان خير سند لكل الشعوب العربية وعلى رأسهم الدولة المصرية.

وشدد وزير القوى العاملة على أهمية وضع وتحديد بعض المعايير والمقاييس والأسس التي يمكن من خلالها الاختيار بين المرشحين للتكريم من الدول أعضاء المنظمة، مؤكّدًا ضرورة تقديم الدول لعدد من المرشحين في مختلف القطاعات والفرق سواء الحكومات أو أصحاب الأعمال أو العمال حتى يمكن الاختيار فيما بينهم بما نصت عليه لائحة المنظمة والأسس التي سيتمّ الاتفاق عليها من خلال لجنة الاختيار.

وأشار إلى أهمية يتمّ التنويه في مؤتمر العمل العربي بدورته المقبلة على كل الدول الأعضاء أن يتقدموا بترشيح أحد الأشخاص عن كل فريق من الفرق الثلاث عند تحديدهم لقائمة المكرمين المرسلة للمنظمة، حتى نضمن الشفافية والنزاهة وتكريم المستحقين ممن أثروا مجتمع العمل بكل الجهود والأفكار وخدموا العمال بكل ما يملكون من خبرة وكفاءة.

شروط المرشحين للتكريم

ونوه إلى أنَّه يشترط فيمن يتمّ ترشيحهم للتكريم توافر عدد من الأسس من أبرزها أن يكون رائداً في مجال تخصصه، وأسهم في تقديم خدمات جليلة لمجتمع العمل العربي المشترك في مجالات عمل المنظمة بما لديه من فكر وخبرة، وكذلك أن يكون له إنجازات واضحة كانت موضع تقدير واحترام في مجال عمل المنظمة، وأيضاً أن يكون من الشخصيات البارزة المشهود لها بالمشاركة في مؤتمرات العمل العربية والدولية ورئاسة وعضوية المجالس واللجان المهمة سواء على الصعيد الوطني أو القومى أو الدولي، فضلاً عن أن يكون المكرمين من ذوي الكفاءة العلمية والعملية في مجال تخصصهم وأصحاب أدوار مميزة في أنشطة المنظمة.

من جهته، قدم مدير عام المنظمة، الشكر والتقدير للوزير رئيس اللجنة، وعلى حرصه على اختيار رواد العمل العربي الذين يجب تكريمهم في مجتمع العمل والعمال بالوطن العربي كله وذلك في الدورة المقبلة من مؤتمر العمل العربي كما هو العرف في المنظمة.

يذكر أنَّ مجلس إدارة منظمة العمل العربية وافق في نهاية اجتماعات دورته الـ95 المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة على تشكيل لجنة اختيار رواد العمل العربي الدورة 48 من مؤتمر العمل العربي المقبل.