القائمة الكاملة لجوائز مهرجان «الكاثوليكي المصري».. منى زكي أفضل ممثلة

قرر المركز الكاثوليكي أن ينطلق المهرجان الفني الخاص بهم يوم الجمعة الموافق 20 مايو وذلك فى دورته الـ 70 لمنح عدد من الفنانين والأعمال الفنية الذين شاركوا فى دراما رمضان 2021 العديد من الجوائز على تميزهم.

وأعلن المركز الكاثوليكي المصري برئاسة الاب بطرس دانيال عن القائمة الكاملة للجوائز، فتمكنت الفنانة منى زكى من حصد جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل لعبة نيوتن، كما حصلت على الجائزة الفنانة نفسها أمينة خليل عن مسلسل خلي بالك من زيزي.

جوائز مهرجان المركز الكاثوليكي

أما عن جائزة أفضل ممثل فحصدها الفنان محمد ممدوح عن مسلسل لعبة نيوتن، وحصلت على جائزة التميز الدرامي الكاتبة مريم نعوم التي شاركت في الإشراف على أكثر من عمل درامي، وعن أفضل إخراج فذهبت للمخرج هاني كمال عن مسلسل ولاد ناس، وعن جائزة المركز التشجيعية فذهبت للفنانة أسماء أبو اليزيد.

كما اختار المركز الكاثوليكي المصري هذا العام، أن يمنحوا عددا من الجوائز للشخصيات العامة فهناك جائزة المركز الخاصة، التي ذهبت للفنانة إلهام شاهين، وجائزة الريادة السينمائية والتي ذهبت للفنانة سميرة أحمد، وذهبت جائزة فريد المزاوي إلى المخرج مجدي أحمد علي، وحصد الفنان أحمد عبد العزيز جائزة الإبداع الفني، أما الفنانة نجوى إبراهيم فحصلت على جائزة الريادة الإعلامية.

وجائزة الأب يوسف مظلوم ذهبت للفنان محمد صبحي، كما حصل الفنان هاني شاكر على جائزة الإبداع الفني.

أفلام المركز الكاثوليكي

أما عن الأفلام التى تتنافس فى دورة المهرجان فهى فيلم قابل للكسر بطولة حنان مطاوع، وفيلم للإيجار بطولة خالد الصاوي، وفيلم المحكمة بطولة غادة عادل، وفيلم بره المنهج بطولة ماجد الكدواني، وفيلم ريتسا بطولة أحمد الفيشاوي.