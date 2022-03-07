هند صبري تدافع عن مني زكي: فنانة عظيمة.. والسوشيال ميديا وهم

حلت الفنانة هند صبري، ضيفة على برنامج «B My guest»، الذي يقدمه الإعلامي بلال العربي على موقع يوتيوب، دافعت خلاله عن الاتهامات التي وجهت لصديقتها مني زكي، بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز».

وقالت هند، «منى زكي ممثلة عظيمة، وأعتقد أن السوشيال ميديا عملت نوع من أنواع الوهم، وليس حقيقة، آراء الناس والشارع مختلفة غير السوشيال ميديا، كل واحد حر في رأيه طبعا على السوشيال ميديا، لكن ليس كل رأي عفوي»

السوشيال ميديا بتغش في الرأي العام

وأضافت هند: «ليس معني أني دخلت على السوشيال ميديا وجدت رأي واحد، يكون هذا نبض الشارع الحقيقي، بالعكس السوشيال ميديا بتغش في الرأي العام، لا يصح أن نأخذ نقد من السوشيال ميديا هذا غلط، وياما شاهدنا في رمضان أعمال تريند علي تويتر والسوشيال ميديا، لكنها في الشارع ليست متشافة، ومن الناحية التانية، هناك أعمال لم تلتفت إليها السوشيال الميديا، لكنها متشافة في الشارع بشكل جماهيري مرعب».

هند صبري «البحث عن علا»

عرض مؤخرا للفنانة هند صبري، مسلسل «البحث عن علا»، ولاقى المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث تم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وتصدرت عدد من مشاهده التريند.

مسلسل «البحث عن علا»، بطولة هند صبري، هاني عادل، سوسن بدر، ندى موسى، محمود الليثي وداليا شوقي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من بينهم خالد النبوي، سيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري.

وينتمي العمل إلى مسلسلات الـ6 حلقات، وهو يعتبر امتدادا لحلقات «عايزة اتجوز»، التي قدمتها هند صبري منذ سنوات، وحققت نجاحا كبيرا بها، حيث جسدت دور الفتاة علا عبدالصبور، التي وصلت لسن الـ30، وتسعى للزواج بأي طريقة.