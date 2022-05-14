انطلاق الفيلم الروائي سولا تجاريا في 7 مدن مغربية خلال شهر مايو

بالتزامن مع حصوله على جائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثلة «سولا بحري»، من مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، ينطلق الفيلم الروائي سولا للمخرج صلاح إسعاد تجاريا في سبع مدن مغربية خلال الفترة من 12 وحتى 31 مايو، لتكون المحطة العربية الرابعة للفيلم بعد السعودية ولبنان وموطنه الجزائر.

ويعرض فيلم سولا في مقر المعهد الفرنسي بالمغرب، يومي 12 و24 مايو في مدينة الدار البيضاء، ويوم 13 مايو في مدينتي القنيطرة وتطوان، وأيام 15، 16، 17 مايو في مدينة الرباط، ويومي 19 و21 مايو في مدينة طنجة، ويوم 21 مايو في مدينة أغادير ويوم 31 مايو في مدينة مكناس.

سولا يفوز بجائزة أفضل فيلم روائي

ومؤخرا اختتم الفيلم فعاليات مبادرة No Means No في الجزائر، كما فاز بجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان بيروت لسينما المرأة. وكانت جولة الفيلم حول العالم العربي قد بدأت عندما شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وأشاد عدد من النقاد بالفيلم بعد عرضه ومنهم الناقد الكبير طارق الشناوي الذي قال «الفيلم يقدم صرخة امرأة وبطلته سولا بحري أجادت الدور بدرجة كفاءة عالية»، ويحكي الفيلم قصة سولا، أم عزباء، يطردها والدها من بيت العائلة لتجد نفسها ورضيعها بلا مأوى، تحاول سولا إيجاد مكان آمن فتضطر لقضاء الليلة تتنقل من سيارة لأخرى مع عدة أشخاص، وطوال ليلة مليئة بالأحداث بين شوارع الجزائر، تحاول سولا أن تغير مصيرها ولكن للقدر رأي آخر.

معلومات عن فيلم سولا

الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج صلاح إسعاد وشاركه في كتابة السيناريو سولا بحري التي ألهمته لقصة الفيلم لذلك طلب منها آداء دور البطولة الذي يجسد شخصيتها، وإنتاج شركة إسعاد للإنتاج الأفلام «الأخوة تقي الدين، عبدالغفور وصلاح إسعاد»، ويشارك في بطولته سولا بحري وإيذير بن عيبوش وفرانك إيفري، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيعه وتسويقه عربياً.

صلاح إسعاد مخرج جزائري، نشأ وسط عائلة من الناشرين. بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة في الآداب واللغات الأجنبية عام 2008، ارتاد كلية الحقوق في جامعة باتنة في الجزائر، ثم هاجر لفرنسا حيث درس السينما لعامين في جامعة باريس الثامنة. ثم التحق بـARFIS للوسائل السمعية والمرئية في ليون. وذهب بعدها إلى Factory school في فيلوربان حيث حصل على دبلوم الإخراج السينمائي.

أخرج صلاح إسعاد فيلماً روائياً والعديد من الأفلام القصيرة. لطالما قام شغفه بتحفيزه لرواية قصص تكرم العلاقات الإنسانية. كما أنه يستكشف أنواع سردية مختلفة وأيضاً أنواع أفلام مختلفة مثل الدراما والتراجيديا والقصص المستوحاة من أحداث حقيقية، والكوميديا.