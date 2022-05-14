محافظ بورسعيد يشهد بدء استلام القمح بصوامع المنطقة الصناعية

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بدء استلام القمح المحلي بصوامع القمح الجديدة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

الصوامع بسعة تخزينية 16 ألف طن

وأشار المحافظ خلال تفقده الصوامع إلى أنها تقام على مساحة 4500 متر تقريبًا، بسعة تخزينية حالية تبلغ 16 ألف طن، وتضم 10 خلايا، وميزان بسكول 120 طنا.

توريد 5600 طن قمح

وأعلن عن أن الكمية التي جرى توريدها من القمح بالمحافظة حتى الآن بلغت 5600 طن من القمح، منهم 3850 طن قمح جرى توريدها لمطاحن وصوامع محافظة بورسعيد، و1750 طن قمح لمطاحن القنطرة شرق وصان الحجر بالشرقية، موجهًا الشكر للمزارعين لحرصهم على توريد أكبر كمية من القمح لمحافظة بورسعيد والوعي بمتطلبات المرحلة الراهنة.

وأكد محافظ بورسعيد على أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة، كما جرى تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها، مشددًا على أن توريد القمح هذا العام يعد أمن قومي، نظرًا للأحداث التي يشهدها العالم حاليا والتي أثرت على جميع الدول على كافة الأصعدة.

يشار إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد بلغت 15 ألف فدان، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة و11 ألف فدان بجنوب بورسعيد، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجية محصول القمح 35 ألف طن عقب نهاية حصاد محصول القمح للموسم الحالي.