«صحة بورسعيد» تكرم المتميزين من أعضاء هيئة التمريض في يومهم العالمي

كرمت مديرية الصحة ببورسعيد، عددا من الممرضات والممرضين المتميزين والذين لهم بصمة واضحة في مجال التمريض ببورسعيد، ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للتمريض، والذي يوافق 12 مايو من كل عام، حيث قدم الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، شهادات تقدير لهم تقديرا لدورهم في دعم المنظومة الصحية ببورسعيد.

وتقدم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، في بيان، بخالص عبارات الشكر والتقدير والإجلال إلى جنود الصف الأول من الجيش الأبيض من فريق التمريض بقطاع الصحة بمحافظة بورسعيد، وذلك لما قدموه وما زالوا يقدمونه من عمل وجهد وتفان في خدمة المرضى.

شهداء التمريض ضحوا بأرواحهم في سبيل المرضى

وقال وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إنه مع الاحتفال باليوم العالمي للتمريض نتذكر شهداءنا من أعضاء هيئة التمريض والذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تقديم يد العون للمرضى.

بذل أقصى الجهود للتخفيف عن المرضى

على الجانب الآخر، قدمت حورية عبدالعزيز، مدير إدارة التمريض بمديرية الصحة، خالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء هيئة التمريض بالمحافظة، مؤكدة عزمها وفريق التمريض على بذل أقصى جهد وعمل للتخفيف عن المرضى آلامهم، خاصة من أبناء المحافظة، ودعت الله أن يحفظ مصر الغالية وجيشها الأبيض من كل سوء.

يذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي لتريض في 12 مايو من كل عام، تقديرا لدور التمريض الذي يسمى «ملاك الرحمة» في تقديم الدعم للمرضى والإنسانية، كما أن أطقم التمريض تعد ضمن الجيش الأبيض الذين قدموا أرواحهم فداء للإنسانية.