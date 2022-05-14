خطوات تحليل التربة قبل الزراعة في المعامل الرسمية لوزارة الزراعة

تقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي العديد من الخدمات للمواطنين منها ما يتعلق بتحيل التربة في الأراضي القديمة والجديدة تمهيداً لزراعتها، وتقدم الوزارة تلك الخدمة من خلال عدد من المراكز والمعاهد منها معمل خصوبة التربة التابع لها بمحافظة الغربية وكذلك معهد بحوث الأراضي في مركز البحوث الزراعية بالجيزة.

ونستعرض في النقاط التالية خطوات تحليل التربة بمركز خصوبة التربة بطنطا، حيث يوضح المركز أهمية تحليل التربة في الآتي:

أهمية تحليل التربة قبل الزراعة

- إعطاء مؤشر عن مدى إتاحة العنصر الغذائي في التربة.

- التوضيح للمزارعين مدى خطورة وجود أي نقص أو زيادة في العناصر بالنسبة للمحاصيل التي سيتم زراعتها.

- تعتبر أساس لتقدير الاحتياجات السمادية للمحصول الذي سيزرع.

- يفيد في زيادة الربح وزيادة إنتاجية منظومة (تربة – محصول) على المدى البعيد.

إجراءات ما قبل عملية تحليل التربة

يوضح مركز تحليل التربة بطنطا عدد من البيانات الواجب اتباعها قبل عملية تحليل التربة

1- الاسم وعنوان العميل والتليفون.

2- موقع الأرض.

3- المساحة.

4- تحديد سبب الشكوى لطلب التحليل.

5- المحصول السابق والمحصول المراد زراعته او المحصول المستديم بالارض اذا كانت اشجار مستديمة.

6- طريقة الرى ونوع المياه.

خطوات تحليل عينة تربة

1- تحصيل قيمة التحليل طبقا للأسعار الرمزية واعطاء العميل إيصال رسمى معتمد.

2- عمل المعاينة وأخذ العينات.

3- تحليل العينات بالمعمل.

4- إصدار التوصيات الفنية اللازمة وتسليمها للعميل بتقرير مختوم يوضح اوجه النقص فى العناصر المختلفة أو الزيادة

5- تحديد احتياجات التربة والنباتات من الأسمدة.

6- اقتراح التوصية السمادية المناسبة.

7- وضع البرنامج السمادى المناسب لكل مزرعة من حيث نوع السماد والصورة المناسبة، ثم كمية السماد من كل عنصر ومواعيد استخدام السماد وطريقة إضافة السماد.

وبالنسبة لعملية تحليل التربة فأن عملية التحليل هى عمليات تحاليل كيماوية لعينات من التربة لتقدير تركيز العناصر الغذائية الصالحة للامتصاص مثل الآزوت والفوسفور والبوتاسيوم بالإضافة لتقدير بعض الخواص التي تؤثر على صلاحية هذه العناصر لاستفادة النبات.

موعد وفترات أخذ العينة

يمكن أخذ عينات التربة فى ى وقت من السنة طالما كانت ظروف الارض تسمح بذلك وان كان من المفضل اخذها قبل المحصول الرئيسى فى الدورة وقبل تحضير الارض للزراعة مباشرة وذلك بالنسبة لمحاصيل الحقل العادية ويتم اخذ العينات من الحقل مرة كل 2-3 سنوات.

اما فى الزراعات الكثيفة وحدائق الفاكهة والدورات التى اساسها الخضر فيجب اخذ العينة كل عام وذلك قبل كل محصول من محاصيل الدورة.