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محمود مسلم

تدعيم معامل هيئة التعمير والتنمية الزراعية بأحدث أجهزة تحليل التربة

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الوطن
06:44 م | الثلاثاء 24 أغسطس 2021
أجهزة تحليل التربة

أجهزة تحليل التربة

وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال افتتاحه، أول أمس، تطوير وإعادة تشغيل معامل هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بتزويد المعمل بأحدث الأجهزة حتى يواكب المشروعات الزراعية القومية الجاري تنفيذها حاليا.

‏وفي هذا الإطار، ‏أكد الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه تم اليوم تزويد المعمل بجهاز رج بالموجات الصوتية لجعل معلقات التربة متجانسة، وقياس الحموضة والقلوية وملوحة التربة وأجهزة حاسب آلي مزودة ببرامج التكويد، لضمان سرية النتائج، وعدم التلاعب فيها، وربط نتائج التحاليل بشبكة المعلومات بالهيئة والتحول الرقمي.

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