وزير الزراعة يفتتح أعمال تطوير معمل تحليل التربة بـ«التنمية الزراعية»

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال تطوير وإعادة تشغيل معمل تحليل التربة بالهيئة العامة لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

وقال الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة، إن المعمل يقوم بإجراء التحاليل الكيميائية والطبيعية للأراضي التابعة لمشاريع الهيئة، وأيضا للقطاع الخاص، كما يجري التحاليل الخاصة بالتربة، وأيضا تقديم المشورة والحلول لبعض المشكلات في استصلاح الأراضي، من خلال تقديم التوصيات الفنية حسب نوعية التربة وحسب نوعية مياه الري.

تقديم خدمات التحاليل بأقل تكاليف

وأضاف «الشحات» أن المعمل يعمل فيه نحو 90 كيميائيا ومهندسا زراعيا، ويجري كافة أنواع التحاليل الكيميائية وطبيعة قوام التربة، مشيرا إلى أنه يتم تقديم خدمات التحاليل بأقل تكاليف في أقل وقت وأيضا إعطاء التوصيات الفنية المناسبة للعملاء مع تقديم صورة كاملة لنوعية التربة ومياه الري.

وأكد المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أكد أن هناك تعاونا وتنسيقا مع كافة المعامل والمعاهد البحثية في الوزارة، مشيرًا إلى أن معمل الهيئة قام بإجراء تحليل جميع عينات التربة والمياه الخاصة بمشاريع الاستصلاح في مصر مثل «بنجر السكر – توشكى – شرق العوينات – غرب المنيا – وادى النقرة»، مؤكدا أن وزير الزراعة وجه بتوفير كافة أوجه الدعم للمهندسين والكيميائيين العاملين بالمعمل لمواكبة المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها حاليا في مجال استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي، التي تنفق عليها الدولة مئات المليارات من الجنيهات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.