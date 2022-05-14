عروض مجانية.. الأفلام المتنافسة على جوائز مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

كشف الأب بطرس دانيال رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن تفاصيل الدورة الـ70 من المهرجان، التي حملت اسم «70 عاماً من العطاء»، التي من المقرر انطلاقها يوم 20 مايو وتستمر فعالياتها حتى 27 مايو، ويشهد حفل الافتتاح تكريم مجموعة كبيرة من المبدعين في مختلف مجالات الفنون.

5 أفلام من 28 عملا سينمائيا تتنافس على جوائز مهرجان المركز الكاثوليكي

ويتنافس على جوائز مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، 5 أفلام من إجمالي 28 فيلمًا تمّ عرضها في عام 2021، وهي: «قابل للكسر» للمخرج أحمد رشوان، «للإيجار» للمخرج إسلام بلال، «المحكمة» للمخرج محمد أمين، «ريتسا» للمخرج أحمد يسري، «برا المنهج» للمخرج عمرو سلامة، وتضم لجنة تحكيم المسابقة عدد كم صناع السينما والنقاد، من بينهم إلهام شاهين، وبشرى، وأحمد سلامة، مدير التصوير أحمد عبدالعزيز، والمونتيرة داليا الناصر، والسيناريست اشرف محمد، والناقد مجدي الطيب، ومن المقرر أن يتمّ إعلان الجوائز في ختام المهرجان يوم 27 مايو الجاري.

على مدار 5 أيام.. مواعيد عروض أفلام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

قررت اللجنة العُليا للمهرجان، عودة عروض الأفلام للجمهور بعد توقف العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وتفتح العروض للجمهور من خلال دعوات مجانية بموجب بطاقة الرقم القومي، من قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، وفيما يلي مواعيد عروض الأفلام والندوات:

يعرض فيلم «ريستا»، يوم السبت 21 مايو، ويلي عرض الفيلم ندوة يديرها الكاتب والناقد طارق مرسي، أما يوم الأحد 22 مايو، يعرض فيلم «قابل للكسر» وتدير ندوة الفيلم الناقدة ناهد صلاح، وفي يوم الاثنين 23 مايو تقام ندوة لمناقشة فيلم «للإيجار» وذلك بعد عرضه يديرها الناقد أشرف غريب.

وفي الثلاثاء 24 مايو، يعرض فيلم «المحكمة» وتتولى الناقدة سمر الدسوقي إدارة الندوة، بينما يدير الناقد الكبير كمال رمزي ندوة مناقشة فيلم «برا المنهج» وذلك بعد عرضه يوم الأربعاء 25 مايو الجاري.