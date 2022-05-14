رئيس التحرير

محمود مسلم

تكريم خاص لـ سمير غانم ودلال عبدالعزيز في مهرجان المركز الكاثوليكي

كتب:

هبة أمين
02:19 م | السبت 14 مايو 2022
سمير غانم ودلال عبد العزيز

سمير غانم ودلال عبد العزيز

يحظى النجمان الراحلان سمير غانم ودلال عبدالعزيز، بتكريم خاص لاسميهما يوم الجمعة المقبل، من قِبل المهرجان الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، لعطائهما الفني المتميز على مدار سنوات طويلة، والتي أثمرت عن إرث فني في مختلف أنواع الفنون السينمائية والمسرحية والتليفزيونية والإذاعية.

حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي يوم الجمعة

وكانت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي، برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية مجدي سامي، وميشيل ماهر، منحت تكريمًا خاصًا لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز خلال حفل افتتاح المهرجان والمقرر إقامته يوم الجمعة 20 مايو من الشهر الجاري، على أن تتسلم هذا التكريم ابنتيهما الفنانة دنيا سمير غانم.

تتسلم التكريم دنيا سمير غانم

تحمل دورة هذا العام لمهرجان المركز الكاثوليكي شعار 70 عامًا من العطاء، ويأتي ذلك انعكاسًا لدور المركز ورسالته الإنسانية والفنية على مدار 70 عاما، منذ بدء نشاطه ومهرجانه السنوي، حسب بيان صادر عن المركز منذ قليل.

وفاة سمير غانم ودلال عبدالعزيز بسبب كورونا

وكان رحيل سمير غانم ودلال عبدالعزيز، قد شكّل صدمة كبيرة في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي، بعد قصة حب وزواج وعطاء فني سجلها التاريخ بحروف من نور، وأثمر عن ابنتيهما الفنانة دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، النجمتان اللتان تكملان مسيرة والديهما.

توفى سمير غانم يوم 20 مايو عام 2021، بعد صراع مع فيروس كورونا، ولم تحضر جنازته أو عزاءه زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، التي كانت محجوزة بأحد المستشفيات تصارع الفيروس، وتم إخفاء خبر الوفاة عنها حتى رحيلها يوم 7 أغسطس من نفس العام.

اقرأ المزيد:

دنيا عبدالعزيز عن حضور دنيا سمير غانم عقد قرانها: اتأثرت جدا وبكيت لما حضنتني

حلا شيحا ووفاء عامر ورانيا فريد يواسون إيمي سمير غانم بعد رثائها والديها

دنيا سمير غانم تدعو لوالديها في يوم الجمعة: «يا رب صبرنا على فراقهم»

إيمي سمير غانم عن والديها: «نفسي يرجع يوم واحد أكون فيه معاكم»

حسن الرداد يتذكر الفنانة دلال عبد العزيز في عيد ميلادها: «أمي التانية»

دنيا سمير غانم تتذكر دلال عبد العزيز بصورة من الطفولة: وحشتني أوي

تفاصيل ظهور دلال عبد العزيز في موسم رمضان 2022

إهداء الجزء الثاني من مسلسل «في بيتنا روبوت» لروح دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز تُشارك في موسم عيد الأضحى بفيلم «تسليم أهالي»
بقلم هبة أمين