تكريم خاص لـ سمير غانم ودلال عبدالعزيز في مهرجان المركز الكاثوليكي

يحظى النجمان الراحلان سمير غانم ودلال عبدالعزيز، بتكريم خاص لاسميهما يوم الجمعة المقبل، من قِبل المهرجان الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، لعطائهما الفني المتميز على مدار سنوات طويلة، والتي أثمرت عن إرث فني في مختلف أنواع الفنون السينمائية والمسرحية والتليفزيونية والإذاعية.

حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي يوم الجمعة

وكانت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي، برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية مجدي سامي، وميشيل ماهر، منحت تكريمًا خاصًا لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز خلال حفل افتتاح المهرجان والمقرر إقامته يوم الجمعة 20 مايو من الشهر الجاري، على أن تتسلم هذا التكريم ابنتيهما الفنانة دنيا سمير غانم.

تتسلم التكريم دنيا سمير غانم

تحمل دورة هذا العام لمهرجان المركز الكاثوليكي شعار 70 عامًا من العطاء، ويأتي ذلك انعكاسًا لدور المركز ورسالته الإنسانية والفنية على مدار 70 عاما، منذ بدء نشاطه ومهرجانه السنوي، حسب بيان صادر عن المركز منذ قليل.

وفاة سمير غانم ودلال عبدالعزيز بسبب كورونا

وكان رحيل سمير غانم ودلال عبدالعزيز، قد شكّل صدمة كبيرة في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي، بعد قصة حب وزواج وعطاء فني سجلها التاريخ بحروف من نور، وأثمر عن ابنتيهما الفنانة دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، النجمتان اللتان تكملان مسيرة والديهما.

توفى سمير غانم يوم 20 مايو عام 2021، بعد صراع مع فيروس كورونا، ولم تحضر جنازته أو عزاءه زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، التي كانت محجوزة بأحد المستشفيات تصارع الفيروس، وتم إخفاء خبر الوفاة عنها حتى رحيلها يوم 7 أغسطس من نفس العام.