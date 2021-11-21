المركز الكاثوليكي للسينما ينعى سهير البابلي: فقدنا جوهرة ثمينة

نعى المركز الكاثوليكي المصري للسينما، الفنانة سهير البابلي، التي رحلت عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ86 عاما.

المركز الكاثوليكي يقدم التعازي القلبية في رحيل سهير البابلي

وقال المركز الكاثوليكي، برئاسة الأب بطرس دانيال، خلال بيان صحفي: «فقد الوسط الفني جوهرة ثمينة وكنزاً عظيماً لا يتكرر وهي الفنانة القديرة سهير البابلي»، مضيفا: «نقدّم التعازي القلبية في رحيلها طالبين لها الرحمة من الله والعزاء لذويها ومحبيها والمصريين وجمهورها العظيم في الوطن العربي».

مشوار سهير البابلي الفني

سهير البابلي قدمت رصيدا فنيا كبيرا خلال مشوارها الفني يتجاوز 100 عمل، ومن أشهر أعمالها الفنية مسرحية «مدرسة المشاغبين» وتجسيد دور الأستاذة عفت عبدالكريم، ومسلسل «بكيزة وزغلول» وأشهر أدوارها بكيزة هانم الدرمللي، وسكينة في مسرحية «ريا وسكينة»، وسوسكا في مسرحية «العالمة باشا»، ونشوى هانم في مسرحية «الدخول بالملابس الرسمية».

ومن أشهر الأفلام التي قدمتها سهير البابلي: «ليلة عسل، السيد قشطة، دقة زار، الأونطجية، حدوتة مصرية، انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط، استقالة عالمة ذرة، أميرة حبي أنا».