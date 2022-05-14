الأب بطرس دانيال عن تكريم سمير ودلال بـ«الكاثوليكي للسينما»: دويتو فني رائع

كشفت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، تفاصيل الدورة الـ70 من المهرجان التي تستمر في الفترة من 20 إلى 27 مايو الجاري، تحت عنوان «70 عاماً من العطاء»، ومن أبرز التكريمات هذا العام، تكريم خاص لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز في حفل الافتتاح، ومن المقرر أن تتسلمه ابنتهما الفنانة دنيا سمير غانم.

من جهته، أوضح الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، في تصريحات لـ«الوطن» سبب اختيار سمير غانم ودلال عبدالعزيز للتكريم هذا العام، قائلًا: «لأنّهما كانا دويتو فنياً رائعاً، ولهما بصمات واضحة في السينما والمسرح والتليفزيون، وذلك بخلاف مساهماتهما الإنسانية والاجتماعية».

تكريم 8 مبدعين في الدورة الـ70 من «الكاثوليكي للسينما»

وتتسع قائمة التكريمات في الدورة الـ70 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، إذ تحصل الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين على جائزة التميز الإعلامي، وتذهب جائزة المركز الخاصة للفنانة إلهام شاهين، بينما يحصل الفنان أحمد عبدالعزيز على جائزة الإبداع الدرامي، أما جائزة الإبداع الفني فتذهب للفنان هاني شاكر، بينما حصل الفنان محمد صبحي على جائزة الأب يوسف مظلوم، وتذهب جائزة فريد المزاوي للمخرج مجدي أحمد علي.

جوائز للنجوم المتميزين في 2021

وعلى الجانب الآخر، تمنح إدارة المهرجان عددًا من الجوائز للنجوم المتميزين في الأعمال الدرامية التي قدمت على مدار عام 2021، من بينهم منى زكي عن دورها في مسلسل «لعبة نيوتن»، وأمينة خليل ومحمد ممدوح عن دورها في مسلسل «خلي بالك من زيزي»، والمخرج هاني كمال عن تأليف وإخراج مسلسل «ولاد ناس»، إضافة إلى الكاتبة مريم نعوم، بينما تذهب جائزة المركز التشجيعية للفنانة أسماء أبو اليزيد.