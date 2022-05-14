المركز الكاثوليكي يمنح درية شرف الدين جائزة التميز الإعلامي

يمنح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، جائزة التميز الإعلامي للإعلامية الكبيرة دكتورة درية شرف الدين، وذلك في حفل افتتاح المهرجان يوم الجمعة المقبل يوم 20 مايو من الشهر الجاري، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

درية شرف الدين من رائدات الإعلام المصري

وعبّر المركز الكاثوليكي، من خلال بيان منذ قليل، عن سعادته بمنح جائزة التميز الإعلامي للدكتورة درية شرف الدين، باعتبارها إحدى رائدات العمل الإعلامي بالتلفزيون المصري، وتولّت العديد من المناصب القيادية في مبنى ماسبيرو وتركت بصمتها المميزة في عالم الإدارة، بخلاف مكانتها في قلوب جمهورها داخل مصر وبمختلف أنحاء الوطن العربي من خلال برامجها التثقيفية والتنويرية التي ساهمت في إنارة العقول وتشكيل الوجدان.

المركز الكاثوليكي 70 عامًا من العطاء الفني والإنساني

كما يمنح المركز الكاثوليكي، تكريمًا خاصًا لاسم النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، خلال حفل افتتاح المهرجان، وتتسلم درع التكريم الفنانة دنيا سمير غانم، وذلك في إطار هذه الدورة من المهرجان التي تحمل شعار 70 عامًا من العطاء الفني والإنساني للمركز الذي بدأ من خلال نشاطه المتعارف عليه.

كما يمنح مهرجان المركز الكاثوليكي جائزة الريادة السينمائية للفنانة القديرة سميرة أحمد، وجائزة المركز الخاصة للفنانة إلهام شاهين، وجائزة فريد المزاوي للمخرج مجدي أحمد علي، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان القدير محمد صبحي، وجائزة الإبداع الدرامي للفنان أحمد عبد العزيز، أما جائزة الإبداع الفني تذهب للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.