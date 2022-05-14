محمد نوار: الدورة العلمية لاتحاد الإذاعات نموذج إيجابي يجب تكراره

أكد الإذاعى الكبير محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية على هامش مشاركته بالدورة العلمية الدولية لاتحاد الإذاعات الإسلامية ، ان هذه الدورة تُعد نقلة نوعية في تاريخ اتحاد الإذاعات الإسلامية منذ نشأته في منتصف السبعينات ، و له اهداف كثيره تخدم الدين الإسلامي و عمل خلال هذه السنوات بجد و اجتهاد ، و كان ايضاً هناك ايضاً خفوت في مسيرة عمل الاتحاد خلال فترات ماضية ، و لكن الحقيقة انه منذ تولى الدكتور عمرو الليثى رئاسة الاتحاد شهد الاتحاد نقلة و طفرة كبيرة في كافة مجالاته منذ ان تولي رئاسته في فترة وجيزة ، و هذه الدورة نبراس و نموذج ايجابى للغاية يجب ان يتكرر كثيراً .

رئيس الإذاعة المصرية يشيد بدور وزير الأوقاف

وتابع نوار و ايضاً الاستجابة السريعة من فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف لعقد هذه الدورة بمشاركة ٢١ دولة كان لها عظيم الأثر .

و أضاف نوار انه سعيد جداً بما شاهده اليوم من تجهيزات و إمكانيات عالية لاكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب ، و التي تُعد نموذج يحتذى به و يجب انشاء مثل هذه الاكاديميات في جميع الدول الإسلامية و العربية ،

كما اثني على المشاركة الكبيرة من المسئولين و المذيعين بإجمالي (25) مشاركًا من واحد وعشرين دولة ، و جدول اعمال الدورة الحافل بموضعات و قضايا هامة للغاية و محاضرات مهمة و مطلوبة جداً في هذه الفترة الهامة من عمر الامتين الإسلامية و العربية .

طلب رئيس الإذاعة المصرية من وزير الأوقاف

و طالب رئيس الإذاعة المصرية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف و الدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية بان تكون هناك دوريه محددة لانعقاد مثل هذه الدورات في ال ٥٧ دولة الأعضاء باتحاد الإذاعات الإسلامية ، و لتكن بصفة شهرية او ربع او نصف سنوية بكل دولة من الدول الأعضاء ، مما سيعيد اللحمة و التضامن و التعاون ما بين الدول الإسلامية .