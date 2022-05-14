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محمد نوار: الدورة العلمية لاتحاد الإذاعات نموذج إيجابي يجب تكراره

كتب:

أبانوب رجائي
09:15 م | السبت 14 مايو 2022
محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية

محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية

أكد الإذاعى الكبير محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية على هامش مشاركته بالدورة العلمية الدولية لاتحاد الإذاعات الإسلامية ، ان هذه الدورة تُعد نقلة نوعية في تاريخ اتحاد الإذاعات الإسلامية منذ نشأته في منتصف السبعينات ، و له اهداف كثيره تخدم الدين الإسلامي و عمل خلال هذه السنوات بجد و اجتهاد ، و كان ايضاً هناك ايضاً خفوت في مسيرة عمل الاتحاد خلال فترات ماضية ، و لكن الحقيقة انه منذ تولى الدكتور عمرو الليثى رئاسة الاتحاد شهد الاتحاد نقلة و طفرة كبيرة في كافة مجالاته منذ ان تولي رئاسته في فترة وجيزة ، و هذه الدورة نبراس و نموذج ايجابى للغاية يجب ان يتكرر كثيراً .

رئيس الإذاعة المصرية يشيد بدور وزير الأوقاف

وتابع نوار و ايضاً الاستجابة السريعة من فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف لعقد هذه الدورة بمشاركة ٢١ دولة كان لها عظيم الأثر .

و أضاف نوار انه سعيد جداً بما شاهده اليوم من تجهيزات و إمكانيات عالية لاكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب ، و التي تُعد نموذج يحتذى به و يجب انشاء مثل هذه الاكاديميات في جميع الدول الإسلامية و العربية ،

كما اثني على المشاركة الكبيرة من المسئولين و المذيعين بإجمالي (25) مشاركًا من واحد وعشرين دولة ، و جدول اعمال الدورة الحافل بموضعات و قضايا هامة للغاية و محاضرات مهمة و مطلوبة جداً في هذه الفترة الهامة من عمر الامتين الإسلامية و العربية .

طلب رئيس الإذاعة المصرية من وزير الأوقاف

و طالب رئيس الإذاعة المصرية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف و الدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية بان تكون هناك دوريه محددة لانعقاد مثل هذه الدورات في ال ٥٧ دولة الأعضاء باتحاد الإذاعات الإسلامية ، و لتكن بصفة شهرية او ربع او نصف سنوية بكل دولة من الدول الأعضاء ، مما سيعيد اللحمة و التضامن و التعاون ما بين الدول الإسلامية .

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بقلم أبانوب رجائي