التحقيق مع محسن محي الدين ومنير مكرم لاتهامهما بضرب مالك كمبوند في الجيزة

أحد الكمبوندات الشهيرة في حدائق أكتوبر، شهد مشاجرة طرفاه الممثلين محسن محي الدين، ومنير مكرم، ومالك وحدة سكنية يقطنها الفنانين، وانتهت الواقعة بتحرير محضر بقسم الشرطة وتبادل الطرفين الاتهامات بالتعدي على بعضهما البعض.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات بالواقعة، وقررت صرف "محي الدين"، و"مكرم"، ومالك الوحدة السكنية، من سراياها.البداية كانت، بورود بلاغ لأجهزة الأمن بوقوع مشاجرة بين اثنين من الفنانين، ومالك وحدة سكنية، وهو شاب ثلاثيني، وأصيب الأخير بجرح سطحي بالذراع اليسرى.

وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تبينّ أنه بسبب وقوع مشادة كلامية بين الممثلين ومالك الوحدة السكنية التابعة لنقابة المهن التمثيلية، نتيجة التأخر في إنهاء أعمال التشطيبات والتسليم، فيما أدعى الطرف الثاني بأن الفنان "محي الدين" أحدث إصابته، وبتفريغ الأمن الإداري بالكمبوند لكاميرات المراقبة تبين أن الطرف الثاني أحدث الإصابات بنفسه.