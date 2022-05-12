سيارة الشرطة بالسويس.. مغامرة من شخصين تنتهي بهما إلى النيابة العامة

على مدار الأيام الماضية، انتشر من خلال التطبيق الشهير «تيك توك»، مقطع فيديو لسيارة تشبه سيارات الشرطة في محافظة السويس، وتسبب ذلك في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين المتسببين في تلك الواقعة.

«الوطن» تسلط الضوء بالتفاصيل على واقعة سيارة الشرطة بالسويس، من البداية إلى النهاية.

مشاهد في واقعة سيارة الشرطة بالسويس.. دون لوحات معدنية

في البداية، وخلال الفترة الماضية، انتشر مقطع فيديو على التطبيق الشهير «تيك توك» لسيارة مُعدلة داخل محافظة السويس تشبه سيارات الشرطة، دون لوحات معدنية، وبها أضواء وسرينة السيارات الأخيرة، ومكتوب عليها من الخارج باللغة الإنجليزية كلمة «الشرطة».

الأجهزة الأمنية تضبط مالك السيارة وملاك محل بيع الكماليات

ونجحت الأجهزة الأمنية في ظبط المتسببين في واقعة سيارة الشرطة بالسويس، وهما كلا من مالك السيارة، وأيضا الشقيقين مالكي محل بيع كماليات السيارات اللذين ساعداه في تعديلها بهذا الشكل.

النيابة العامة تستجوب المتهمين في واقعة سيارة الشرطة بالسويس

واستجوبت النيابة العامة كلا من مالك السيارة وأصحاب محل بيع كماليات السيارات، أقر الأول أنهم اتفقوا على تعديلها حتى تكون ماشبهة لسيارات الشرطة، مقابل دفع مبلغ من المال، فيما أكد ملاك المحل أن المالك الآخر لم يكن يعلم بتلك الواقعة، نافيا اشتراكه فيها.

أمر من النيابة العامة بحبس المتهمين في واقعة سيارة الشرطة بالسويس

وأمرت النيابة بحبس المتهمين الاثنين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التداخل في أعمال الشرطة المصرية، دون صفة رسمية أو إذن من الحكومة، مع إجراء الاثنين عملا من متقضيات تلك الوظيفة، بالإضافة إلى استخدام أحدهما حسابا على شبكة المعلومات الدولية، من أجل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، كما أنه استخدم محلا عاما دون ترخيص من الجهات الإدارية المختصة، وارتكاب الاثنين أيضا جرائم مرورية أخرى.