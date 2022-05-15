اليوم.. استكمال محاكمة «سفاح الجمالية» و3 آخرين بتهمة القتل العمد

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، اليوم الأحد، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، جلسة محاكمة «سفاح الجمالية» و3 آخرين، وذلك بعدما وجهت لهما النيابة العامة تهمتي استعراض القوة والقتل العمد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافي وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

وجاء في أمر الإحالة، بناءا على مواد الاتهام التي أسندتها النيابة العامة للمتهمين، أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد أحد الأشخاص «المجني عليه»، وكان ذلك بغرض بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، من خلال الأسلحة النارية والبيضاء الذين كانوا يحملونها والتي من شأنها تكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أيضا، تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجني عليه الذي يدعى «سكر»، عمدا من غير سبق إصرار وترصد، وذلك بعد نشوب الخلاف بينهم وهو ما دعاهم إلى التوجه إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم التي كانوا يحملونها «الأسلحة النارية والبيضاء».

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الجمالية، يفيد بحدوث مشادات متكررة بين الطرفين، وتطور الأمر إلى نشوب شجار بينهما ارتكب على إثرها «سفاح الجمالية» وأعوانه جريمة قتل أودت بحياة المجني عليه، حيث توجه المتهمون إلى مكان تواجد المجني عليه، وانهالوا عليه جميعًا بأسلحتهم التي أحضروها لذلك الغرض، ليسقط جثة هامدة غارقًا وسط بركة من الدماء.