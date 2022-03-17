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بدء جلسة محاكمة «سفاح الجمالية» و3 آخرين بتهمة القتل العمد

كتب:

بسمة عبدالستار
12:19 م | الخميس 17 مارس 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، جلسة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سفاح الجمالية»، وذلك على خلفية اتهامهم بالقتل العمد، واستعراض القوة.

وأجَّلت المحكمة الجلسة الماضية، لحضور طبيب الاستقبال من مستشفى الحسين، لجلسة اليوم الخميس، التي تعقد برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا «بقتل المجني عليه (سكر)، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب خلاف بينهم، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا وجوده فيه، وما إنْ ظفروا به وحيدًا حتى انقضّوا عليه بأدوات بطشهم».

وأضافت الإحالة أن «المتهمين استعرضوا القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم، بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر، لحملهم أسلحة نارية وبيضاء».

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بقلم بسمة عبدالستار