718 مرشحا يتنافسون على 128 مقعدا في البرلمان اللبناني

انطلقت الانتخابات التشريعية في لبنان، لاختيار 128 نائبا، ويتنافس في الانتخابات، 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في برلمان البلاد.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن العملية الانتخابية انطلقت عند السابعة صباحا بالتوقيت المحلي «06:00 صباحا بتوقيت القاهرة»، في المحافظات الخمس في 15 دائرة انتخابية في جو هادئ وسط إجراءات أمنية بدأها عناصر الجيش وقوى الأمن، ونشرت الوكالة الدوائر التي تتم فيها الانتخابات: بيروت «دائرتان»: 15 لائحة، فيما تضمن جبل لبنان «4 دوائر»: 27 لائحة.

وضم الشمال «3 دوائر»: 26 لائحة، فيما ضم البقاع «3 دوائر»: 20 لائحة، كما ضم الجنوب «3 دوائر»: 14 لائحة.

أول انتخابات برلمانية بعد المظاهرات 2019

وتمثل انتخابات، اليوم الأحد، أول انتخابات برلمانية بعد المظاهرات التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر 2019.وفي وقت سابق، قال وزير داخلية لبنان، بسام مولوي، إن الانتخابات هو واجب وحق، والمقاطعة لا تفيد البلاد، داعيا المواطنين إلى عدم المقاطعة وإلى المشاركة بكثافة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وزير الداخلية اللبناني: العروبة هي هوية لبنان

وأشار مولوي، إلى أن العروبة هي هوية لبنان، والدول العربية تقف إلى جانب بلاده وليس إلى جانب أي طائفة، موضحا أن الأجهزة الأمنية في بلاده جاهزة لتأمين الانتخابات التشريعية.

الرئيس اللبناني لـ المواطنين: ثوروا على الابتزاز السياسي

وتابع وزير الداخلية اللبناني، أنه تم تخصيص 80 ألف عنصر لحماية الاقتراع. وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، دعا عشية الانتخابات، إلى الثورة وراء العازل، على المال الانتخابي.

وأضاف عون، أن ثورة صندوق الاقتراع هي أنظف ثورة وأصدقها، ثوروا على كل من يعتبركم مجرد سلعة! ثوروا على الابتزاز السياسي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، بعد الإدلاء بصوته، إنه يتمنى الهدوء في هذا اليوم.