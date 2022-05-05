« غوتيريش» يدعو لانتخابات نيابية «حرة وشفافة» في لبنان

دعا أنطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومة اللبنانية إلى ضرورة إلى إجراء انتخابات نيابية «حرة ونزيهة وشفافة وشاملة»، والتي من المقرر انعقادها في لبنان يوم 15 مايو، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم».

تشكيل حكومة جديدة

وقال «جوتيريش»، خلال تقرير جديد إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إنه يجب تشكيل سريع للحكومة بعد إجراء الانتخابات النيابية في لبنان، على أن تكون أولوية الحكومة الجديدة ، تنفيذ إصلاحات عاجلة تعالج أزمات البلاد المتعددة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن لبنان تشهد استقطاب سياسي عميق، في حين أن الشعب اللبناني يصارع بشكل يومي من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية الجوهرية.

وأشار «جوتيرش» إلى أن الاحتجاجات الأخيرة المتكررة التي شهدتها البلاد نتيجة لاحباط عام من الوضع السياسي والأزمة الاقتصادية التي تمر بها لبنان.

يذكر أن الانتخابات النيابية اللبنانية من المقرر لها الانعقاد في الـ 15 من الشهر الجاري، ويتنافس فيها 103 قائمة تضم 1044 مرشحاً لمقاعد الهيئة التشريعية المشكلة من 128 مقعداً، والتي تنقسم بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

تمثيل النساء والشباب

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنّ المقترحات المقدمة خلال العامين الماضيين، فيما يتعلق بحصة النساء في البرلمان اللبناني ما زالت معلقة في المجلس النيابي، وحث على تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة بمشاركة كاملة من الشباب والنساء.

وعبّر «جوتيرش» عن قلقه بخصوص احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة، لكنها في الوقت ذاته خارجة عن سيطرة الحكومة اللبنانية، وهو الأمر الذي يشكل مصدر قلق بالغ للدولة اللبنانية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة السلطات اللبنانية على ضرورة تكثيف مساعيها لاحتكار حيازة السلاح، وكذلك السيطرة على استخدام القوة في جميع أراضيها، في إشارة إلى الجنوب الذي يسيطر عليه حزب الله.

ويعاني لبنان منذ انفجار مرفأ بيروت من أزمات اقتصادية كبيرة ومتتالية، والتي جاءت متزامنة مع جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى مشكلات اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي.