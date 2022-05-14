حملات من نجوم لبنان للتصويت في الانتخابات النيابية غدا

بدأ عدد كبير من نجوم الفن اللبناني في التغريد ومطالبة جمهورهم في المشاركة والتصويت في الانتخابات النيابية التي من المقرر أن تجرى غدا.

هيفاء وهبي: بكرا صوتوا بصناديق الاقتراع للبنان الجديد

غردت هيفاء وهبي عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر قائلة «التصويت بالانتخابات النيابية واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن لبناني.. بكرا صوَّتوا بصناديق الاقتراع للبنان الجديد... صوتوا ضد الفساد».

يوسف الخال: انتخب غدا وانتحب بعد غد

كما غرد الفنان جاد شويري على صفحته باللغة الإنجليزية قائلا فيما معناه «غدا يجب على الجميع التصويت، استفتي قلبك، ويجب أن يكون صوتك حرا، من أجل انقاذ لبنان من الدمار».

كما قال الفنان يوسف الخال زوج الفنانة نيكول سابا «انتخب غدا وانتحب بعد غد»، في حين وضعت الفنانة إليسا عددا من أعلام لبنان عبر صفحتها بموقع تويتر.

نوال الزغبي: نرتاح من العتمة ويرجع لبنان منوّر

أما نوال الزغبي، حيث كتبت على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي: «مجبورين كلنا ننزل ننتخب يوم الأحد..كرمال نرتاح من العتمة ويرجع لبنان منوّر..كرمال إذا حدا من أهلنا مرض ما نحمل همّ الأدوية والمستشفى.. كرمال الليرة ترجع قيمتها ونرجع نشوف حالنا ببلدنا..كرمالك وكرمالي وكرمال ولادك وولادي وكرمال لبنان..انتخب».

يذكر أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي كانت قد حضرت إلى القاهرة خلال الأيام الماضية لوضع صوتها على عدد من الأغنيات الجديدة تتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين والملحن عمرو مصطفى والملحن أحمد زعيم لكي تطرحها خلال الفترة المقبلة عبر منصاتها السمعية.