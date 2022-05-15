نظر محاكمة شخص وابنه لاتهامهما بقتل شقيقين بكفر الشيخ اليوم.. بسبب الإرث

تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالرؤوف شرف، ومحمد عبدالشافي محمد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب، نظر محاكمة شخصين متهمين بقتل شقيقين من قرية الغبايشة، التابعة لمركز سيدي سالم، وذلك بعد نظر محاكمتهما في جلسات متتالية وجرى تأجيلها.

المتهمان صوبا أعيرة نارية تجاه أقاربيهما

ويحاكم المتهمان، وهما كل من «محمد .ع»، 48 عاما ونجله «أحمد»، 19 عاما، وذلك في أحداث القضية رقم 38748 لعام 2021 جنايات سيدي سالم، والمقيدة برقم 3862 لعام 2021 كلي كفر الشيخ، بتهمة قتل شقيقين نجلي شقيق المتهم الأول بسبب خناقة على الميراث .

ووفقا لأمر إحالة المتهمين فإنها في يوم العاشر من شهر يوليو من عام 2021 بدائرة مركز سيدي سالم، قتلا المجني عليهما نجلي شقيق الأول، عمدا مع سبق الإصرار؛ بأن بيتا النية، وعقدا العزم على قتلهما، وذلك على إثر خلافات معهما على الإرث، وذلك داخل المزرعة السمكية بأن تقدم المتهم الأول تجاههما مشهرا السلاح الناري عبارة عن «بندقيته الخرطوش»، وأخرج له المتهم الثاني الذخيرة التي ذخر به سلاحه، وتوجه صوب المجني عليهما، وأطلق الأول في مواجهتهما 5 أعيرة نارية أصابت المجني عليهما، فأحدثت بهما إصابتهما قاصدا من وراء ذلك إزهاق روحهما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

مشاجرة انتهت بالقتل

وأكدت تحريات المباحث، نشوب مشاجرة بين الطرفين، انتهت بمصرع شقيقين، وهما المجني عليهما وإصابة والديهما، وذلك في إحدى قرى مركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، وتبين مقتل كل من عبد المجيد أحمد الحنفي، وشقيقه «السيد»، يقيمان بقرية الغبايشة، بدائرة مركز سيدي سالم.

كما تبين إصابتهما بطلقات خرطوش، إثر وقوع مشاجرة مع عمهما، حيث أصيب «السيد» بطلق ناري في كتفه الأيسر وخرج من الأمام، بينما أصيب شقيقه «عبد المجيد» بطلق ناري في الجانب الأيسر، وتوفيا متأثرين بإصابتهما، كما أصيب والدهما بجرحين قطعيين في الرأس، وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي اجرت تحقيقا وجرى إحالتهما للمحاكمة.