في اليوم العالمي للأسرة.. «مودة» مشروع قومي لتأهيل المقبلين على الزواج

خصصت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوما للاحتفال باليوم العالمي للأسرة وهو 15 مايو من كل عام لتسليط الضوء على أهمية الأسرة في المجتمع دورها في بنائه، للتشارك والسلام بين أفراد العائلة، إذ يجتمعون فيه مع بعضهم على مائدة واحدة، فلا أحد يمكنه إنكار الدور الذي تضطلع به الأسرة في العالم كله ومصر، إذ تستهدف تكوين ترابط مبني على الحب والسلام والحنان.

جاء ذلك وفق ما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، في تقرير تلفزيوني بعنوان «في اليوم العالمي للأسرة.. مودة تسهم في الحفاظ على الأسرة المصرية».

«مودة» مشروع قومي اجتماعي عملاق

ويتكون رمز اليوم العالمي للأسرة من دائرة خضراء صلبة مع صورة حمراء بينهما، ويحتوي الرمز على عناصر رسم تخطيطي للمنزل والقلب يدل على أن الأسرة هي جزء أساسي من أي مجتمع، وفي اليوم العالمي للأسرة كان لمصر بصمة متميزة ومختلفة في بناء الأسرة المصرية من خلال مشروع مودة الذي يعتبر واحدا من المشروعات القومية والاجتماعية العملاقة التي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي.

مشروع «مودة».. توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج

ويستهدف المشروع توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع وتوفير المعارف الأسرية والاجتماعية والاقتصادية للمقبلين على الزواج، بالإضافة إلى التعاليم الشرعية والتشريعات الخاصة بالزواج والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري.