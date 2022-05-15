لأول مرة.. المفتي يلقي كلمة أمام مجلسي العموم واللوردات البريطاني

يلقي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، كلمة رئيسية أمام مجلسي العموم واللوردات البريطاني، في مستهل زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، حيث غادر اليوم البلاد متوجها إلى العاصمة البريطانية لندن بدعوة رسمية من البرلمان البريطاني.

لقاء مع كبار رجال الدولة بالمملكة المتحدة

ومن المقرر أن يلتقي مفتي الجمهورية خلال زيارته إلى بريطانيا، بعدد من كبار رجال الدولة بالمملكة المتحدة وعمدة لندن، كما سيلقي الدكتور شوقي علام عدد من المحاضرات والندوات في عدد من المحافل ومراكز الأبحاث البريطانية.

وتأتي كلمة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، التي سيلقيها من خلال خطابًا أمام أعضاء مجلسَي اللوردات والعموم البريطاني هو الأول من نوعه، ويأتي بعد نجاح لقاء المفتي الافتراضي و200 من أعضاء مجلس اللوردات والعموم البريطاني قبل عام من خلال تطبيق زووم، الذي حضره أيضًا عدد من وسائل الإعلام العالمية وبعض الرسميين البريطانيين المعنيين.

فكرة عقد للقاء مع المفتي

وكانت قد انطلقت فكرة اللقاء في العام الماضي، منذ أن حازت آراء حول جماعة الإخوان وموقف الإسلام من جماعات التطرف والعنف والإرهاب إعجاب أعضاء مجلسي العموم واللوردات وحفزتهم على طلب لقاء مباشر مع فضيلته، لكن استمرار ظروف جائحة كورونا، وتعجل الجانب البريطانى عقد لقاء مع المفتي، قاد إلى أن يتم افتراضيًا، عبر تطبيق زووم.

وكان المفتي قد بعث بحزمة من آرائه إلى أعضاء المجموعة المصرية البريطانية، والتي تضم 61 عضوًا من أعضاء مجلسي اللوردات والعموم، عبر مؤسسها وأمينها العام سمير تكلا

وكانت المجموعة قد نسقت بالتعاون مع رئيس أساقفة كانتر بري لقاء لشيخ الأزهر داخل مجلس اللوردات، مع أعضائه، منذ 6 سنوات، وحقق وقتها نجاحًا هائلا، وفي ختامه قال الشيخ الطيب ضاحكًا: «ليس لدينا مشكلة مسلمين ومسيحيين. اسألوا صاحبكم سمير (يقصد مؤسس المجموعة)، ليخبركم عن قصة زواج قريبته الدكتورة ليلى تكلا، باللواء (الراحل) عبدالكريم درويش، مساعد وزير الداخلية».