إحالة أوراق متهمين بقتل طالب في الشرقية إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس منذ قليل بإحالة أوراق متهمين بقتل طالب لسرقة هاتفه الأيفون إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهما، وتأجيل محاكمة متهم ثالث، وحددت جلسة 17 يوليو للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم بيومي رئيس محكمة جنايات الزقازيق وعضوية المستشارين محمد أحمد السيد، وسامي زين العابدين عبده، والوليد حسين مكي.

أمن الشرقية يتلقى بلاغا بالعثور على جثة طالب

كان مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا، يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة أول العاشر من رمضان، باختفاء شاب يُدعى «محمد.هـ.م.س»، 19 عامًا، طالب، مقيم بالمجاورة 12 بمدينة العاشر من رمضان، وفي وقت لاحق عُثر على الشاب مقتولًا وجثته ملقاة بمنطقة الزراعات.

تشكيل فريق أمني لكشف غموض الواقعة

وجه مدير أمن الشرقية بتشكيل فريق أمني على أعلى مستوى لكشف غموض وملابسات الواقعة وضبط مرتكبي الجريمة وتقديمهم إلى المحاكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

القبض على المتهمين

وأسفرت الجهود عن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين استدرجوا المجني عليه إلى منطقة زراعية خالية من المارة، وحاولوا سرقة هاتفه الآيفون، وما إن حاول مقاومتهما تعديا عليه بالضرب على رأسه باستخدام حجر، ما أدى إلى وفاته في الحال، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

وانتهت جلسات المحاكمة بإدانة المتهمين وتقرر إحالة اثنين إلى مفتي الجمهورية وتأجيل محاكمة متهم ثالث.