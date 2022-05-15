مباحث الجيزة تكشف غموض جريمة الصف: «حلاق شنق زوجته وابنته ثم أنهى حياته»

كشفت مباحث الجيزة غموض العثور على جثامين حلاق وزوجته وابنته داخل منزلهم في عرب الحصار إحدى القرى التابعة لمركز الصف في محافظة الجيزة، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات أن المتهم 38 عاما، أنهى حياة زوجته 31 عاما، وابنته 14 عاما، خنقًا بـ«إيشارب»، ثم تخلص من حياته شنقًا، بعدما جهز مشنقة لنفسه داخل منزله.

تردد الزوج على طبيب نفسي لعلاج الاكتئاب

وكشفت التحقيقات عن مفاجأة، أن 2 من أبناء الضحية، عندما استيقظا وعثرا على جثامين والديهما وشقيقتهما، وأطلقا الصرخات واستغاثا بالجيران لإنقاذهما، حضر عمهما الذي يسكن بجوار الأسرة وأبلغ الأمن عن الواقعة.

وأفادت التحريات بأن الزوج كان يتردد على عيادة طبيب نفسي ويعاني من الاكتئاب، وأن شقيقه أكد تلك المعلومات، بأن لديه 5 أبناء، وأنه تخلص من الابنة الكبيرة التي تبلغ من العمر 14 عاما.

بلاغ حول الواقعة

وتلقي اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة بلاغاً بالعثور على جثامين الثلاثة وانتقل اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية الى مكان الواقعة واستمع لاقول شقيق الضحية كما استمع لاقوال طفلين 6 سنوات و4 سنوات اللذين عثرا على جثامين الاب والام والشقيقة واصيبا بصدمة وظلا يصرخان واستغاثا بعمهما الذي حضر وابلغ الشرطة.

وجار تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للتحقيق.