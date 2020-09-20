تحريات "جريمة الصف": الأب استغل وجود ابنته بمفردها وعاشرها معاشرة الأزواج

كشفت مصادر مطلعة على التحقيق في واقعة تعرض فتاة للاغتصاب على يد والدها، وحملها سفاحا منه في منطقة الصف، أن الجهات المختصة أوشكت على الانتهاء من التحقيقات في الواقعة، وذلك بعد أن سجلت اعترافات المتهم "الأب - مزارع" الذي كشف عن تفاصيل جريمته المروعة، وأيضا استمعت لأقوال الفتاة - الضحية - التي أكدت في التحقيقات أن والدها استغل وفاة أمها وعاشرها معاشرة الأزواج حتى حملت منه.

وأضافت المصادر أن جهات التحقيق سوف تحيل القضية للمحاكمة الجنائية العاجلة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تسلمت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة التى أعدتها وحدة مباحث مركز الصف، وجاءت كالتالي: "أن الفتاة -21 سنة- كانت متزوجة منذ قرابة عامين وانفصلت عن زوجها، منذ 3 أشهر، وفي أثناء وجودها في منزل والدها، دخل عليها غرفة النوم وعاشرها معاشرة الأزواج كرهًا، واستمر في تلك العلاقة مستغلا وفاة زوجته".

وأفادت التحريات أن الفتاة عقب معرفتها بأنها حملت من والدها تمكنت من الهرب من المنزل، وتوجهت إلى مركز الشرطة بصحبة شقيقها الأصغر، وأبلغت عن والدها وشرحت للمباحث تفاصيل الجريمة المروعة.

وأضافت التحريات التي جرت تحت قيادة العميد أحمد الوتيدي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، أنه فور تلقي البلاغ، انتقلت قوة من المباحث إلى منزل الأب المتشبه فيه، وألقت القبض عليه.

وجاء فى محضر الشرطة أنه عقب ضبط الأب تم اقتياده إلى مركز الشرطة واعترف باغتصاب ابنته ومعاشرتها معاشرة الأزواج قائلا: "أنا عندي كبت جنسي، ومراتي ماتت من 3 سنين، وبنتي صغيرة وحلوة.. وكنت لما أشوفها أضعف.. كنت بجبرها على المعاشرة لحد ما عرفت إن هي حامل.. مكنتش عارف إنها ممكن تفضحنا وتبلغ عننا".