القومي للبحوث الفلكية: الظاهرة المرتقب حدوثها فجر الغد هي خسوف جزئي

قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن الظواهر المرتبطة بالقمر أو الشمس من الظواهر الفلكية الجميلة التي تجذب اهتمام المواطنين، موضحًا أن الظاهرة المرتقب حدوثها فجر الغد هي خسوف جزئي في بعض المناطق، مشيرا إلى أن بعض المهتمين بالفلك بدأوا في استعداداتهم للحدث بإحضار «تلسكوباتهم» ووضعها بأماكن رؤية ممتازة، مشيرًا إلى أن الظاهرة سوف تمكث 53 دقيقة تقريبًا وهو ما يجعل الاستعداد لها مهم.

الخسوف يحدث نتيجة وقوع الأرض بين الشمس والقمر

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف، في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن الكسوف سوف يبدأ في الرابعة والنصف ويستمر حوالي نصف ساعة وبعد ذلك يبدأ خسوف كلي، موضحا أن الخسوف يحدث نتيجة وقوع الأرض بين الشمس والقمر، وبالتالي تحجب أشعة الشمس من السقوط على القمر ويظهر القمر كجزء مظلم، والعكس هو ما يحدث مع الكسوف يكون القمر واقعا بين الشمس والأرض وبالتالي يحجب ضوء الشمس من السقوط على الأرض فنرى عملية كسوف الشمس.

أشعة الشمس القوية قد تصيب الأشخاص بالعمى

وشدد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية على توعية المواطنين بعدم وجود أي آثار سلبية على المواطنين من هذه الظواهر باستثناء الظواهر المرتبطة بالشمس، ينصح بعدم التعرض المباشر لضوء الشمس لأن أشعة الشمس القوية قد تصيب الأشخاص بالعمى، أما دون هذه الظاهرة ننصح المواطنين والمهتمين بالفلك بالاستمتاع بهذه الظواهر سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب، مشيرًا إلى أن المعهد بدأ فتح أبوابه أمام الهواة لمشاهدة هذه الظاهرة وعرضها على شاشة للمواطنين بالإضافة إلى بث مباشر تعرضه صفحة المعهد على مواقع التواصل الاجتماعي.