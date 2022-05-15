القوى العاملة: تعيين 332 شاباً منهم «قادر باختلاف» في جنوب سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 332 شاباً ، منهم " قادر باختلاف" من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 647 شابأً.

تقرير أبريل عن محافظة جنوب سيناء

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر أبريل الماضي، حيث قامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 21 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة ، كما قامت باستخراج 70 شهادة قياس مستوى المهارة ، و70 كارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 190 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وعقد ندوة توعية ، كما تم تلقى 31 شكوى عمالية وتم تسوية 3 شكاوى منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 15 شكوى ، و 13 شكوى ما زالت تحت البحث .

التفتيش على 18 منشأة

وفى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 18 منشأة ، وإعادة التفتيش على 44 منشأة، وأسفر عن تحرير 19 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وعقد ندوة توعية ، وبحث شكوي ،وإجراء 36 قياس لـ 7 منشآت ، وبحث شكوتين .

وقال : إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .