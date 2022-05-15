«يوسف» يطالب بفسخ عقد قرانه بعد 15 يوما: أختها بتغير منها وبتعملي أعمال

بعد أسبوعين فقط من عقد قرانه، لجأ «يوسف. ن» لمحكمة الأسرة ليطالب بفسخ عقد قرانه من «سلمي. ك»، بعد أن علم بأفعال شقيقتها، التي تكرهها وتريد أن تدمر حياتها، وعندما تحدث معها كذبته واعتقدت أنه يريد الوقيعة بينها وبين شقيقتها، وتشاجرت معه وشتمته بألفاظ جريئة، وطلبت منه الطلاق ورد مستحقاتها، بحسب قوله.

تفاجأ الشاب الثلاثيني برد فعل زوجته، ولم يتقبل أسلوبها السيئ الذي تتعامل به، بالإضافة إلى أنها لم تر نفسها مخطئيه في شيء هي وعائلتها، وطالبت بكل حقوقها، بالرغم من معرفتها أن شقيقتها تكرهها وتحيك لها المكائد، وتذهب للدجالين والمشعوذين لتعمل لها أعمال، ليس ذلك فقط، بل طاله الأمر، اعتقادا منها أنها بهذه الخرافات ستفسد الزيجة.

الزوج تكفل بتجهيزات الزيجة

قصة حب «يوسف» وزوجته بدأت مذ الجامعة، إلى أن تقدم لخطبتها، ليتكفل بتجهيزات الزيجة كامله، بسبب ضيق حال والدها، وحتى لا يضعها في موقف محرج أمام عائلته، وظل عامين يجهز في شقة الزوجية، على حد قوله.

وقبل الزواج بفترة قرروا إقامة عقد القران، الأمر الذي رفضه عائلة «يوسف»، فكانوا يريدون عقد القران يوم الزفاف نفسه، إلا أنه تمكن من إقناعهم، وأقاموا عقد القران قبل الزفاف بـ3 أشهر، وفقًا لحديث الزوج أمام قاضي محكمة الأسرة.

أختها بتعملنا أعمال

وتابع الشاب، خلال حديثة أمام قاضي محكمة الأسرة: «من أول فترة الخطوبة، كنت بشوف أختها بتغير منها، ومش بتحب ليها الخير، لكن مكنتش بحب أتدخل عشان ميحصلش بينهم مشاكل، لكن بعد كتب الكتاب عرفت إن أختها بتؤمن بالدجل والشعوذة، وناس قالتلي إنها بتعمل لأختها أعمال عشان متتجوزش قبلها، وبعدها عرفت إنها راحت شقتنا ورشت لينا حاجه غريبة، عشان الجوازة ماتمش».

وأنهى «يوسف» حديثة بأنه واجه زوجته وطلب منها تحذير شقيقتها من أفعالها، لكنها تشاجرت معه وكذبته وسبته بألفاظ بشعة، وطلبت منه الطلاق ورد حقوقها، فتوجه لمحكمة الأسرة بـ«زنانيري» وأقام ضدها دعوى لفسخ عقد القران حملت رقم 829، ولازالت الدعوى أمام المحكمة.