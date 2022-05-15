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رفعوا رايات سوداء ومفاتيح.. مسيرة لآلاف الفلسطينيين بذكرى النكبة «صور»

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محمد الليثي
01:07 م | الأحد 15 مايو 2022
رفعوا رايات سوداء ومفاتيح.. مسيرة لآلاف الفلسطينيين بذكرى النكبة «صور»

في وقت صعب يمر به الشعب الفلسطيني بعد موجة من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الشهور الأخيرة وكان آخرها اغتيال الصحفية الفلسطينية «شيرين أبو عاقلة»، يحيي الشعب الفلسطيني اليوم الذكرى الـ74 للنكبة الفلسطينية.

أعلام فلسطين ورايات سوداء

اليوم الموافق 15 مايو، شارك آلاف الفلسطينيين من مختلف المحافظات في مسيرة مركزية بهدف إحياء الذكرى الـ74 للنكبة تحت شعار «كفى 74 عامًا من الظلم والكيل بمكيالين»، حيث انطلقت من ضريح الزعيم الراحل ياسر عرفات واتجهت نحو ميدان المنارة في الوقت الذي رفع فيه المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين ومفاتيح العودة ورايات سوداء.

موجة عنف

جدير بالذكر أن الأراضي الفلسطينية تشهد تصعيدًا من قبل قوات جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية في الشهور الأخيرة ما أدى إلى موجة من العنف تسببت في استشهاد الكثيرين من فلسطين، بالإضافة إلى رد فعل فلسطيني تمثل في عمليات استهدفت الداخل الإسرائيلي وحصدت عددًا من القتلى في صفوف المدنيين والعسكريين.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011