مصطفى البرغوثي: الاحتلال قتل 55 صحفيا فلسطينيا منذ عام 2000

رجّح الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن يكون الجانب الفلسيطيني أنهى تحقيقاته بشكل واضح وجلي بخصوص قضية استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، مشددًا على أنّ قضيتها ستتوجه للجنائية الدولية ممهورة بكافة الإثباتات الواضحة أنها سقطت ضحية القتل من قبل قناصين إسرائيليين.

إجرام الاحتلال.. عرض مستمر

وأضاف البرغوثي، في مداخلة عبر تطبيق سكايب، مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة «ON»: «ما يهمنا ليس فقط إدانة المتهمين لكن أيضاً أن نعرف أن شيرين أبو عاقلة هي الصحفية رقم 55 ممن تم اغتيالهم منذ عام 2000 وحتى اليوم بالإضافة إلى حوالي 100 ألف مواطن فلسطيني».

وتابع رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية: «ما نطالب به ليس فقط إحقاق الحق في قضية شيرين أبوعاقلة لكن فرض العقوبات على الجانب الإسرائيلي العنصري الذي لا يتوقف عن ارتكاب الجرائم يومياً».

مصير القضية في «الجنائية الدولية»

ورداً على سؤال مقدمة البرنامج، بشأن توقعه تحقيق العدل من جانب المحكمة الجنائية الدولية بالرغم من ازدواجية المعايير التي تحكم الكثير من الأوساط الدولية، قال إن الإنصاف لن يأتي على يد المنافقين: «نعيش حالة نفاق عالمي غير مسبوقة وأزدواج المعايير مع أننا عشناه في العراق، ولكنها وصلت الآن لدرجة غير مسبوقة وبخلاف فلسطين علينا أن ننظر، سنجد أن دولة مثل روسيا فرضت عليها 6 آلاف عقوبة في غضون أسبوعين بدعوى خرق القانون الدولي في أوكرانيا بينما يعيث الاحتلال الاسرائيلي فساداً ممارساً التطهير العرقي وأطول احتلال في التاريح البشري».