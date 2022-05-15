في ذكرى النكبة.. سجون الاحتلال تخطف أعمار عمداء الأسرى وجنرالات الصبر

تحل اليوم الذكرى الـ74 للنكبة الفلسطينية وسط توترات على الساحة الفلسطينية، حيث التصعيد التي تشهده المناطق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس يومًا تلو الآخر عمليات عسكرية تشمل عنف واعتقالات للفلسطينيين الذي يقضى الكثير منهم أعمارهم خلف قضبان السجون الإسرائيلية.

عمداء الأسرى

وقال عبدالناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق بهيئة شؤون الأسرى، إنَّ قائمة «عمداء الأسرى» مصطلح أطلقه الفلسطينيين على من مضى على اعتقاله أكثر من 20 عامًا داخل السجون الإسرائيلية، لافتًا إلى أنَّ أعدادهم وصلت اليوم إلى 208 أسرى فلسطينيين بعد انضمام الأسير محمد العارضة وهو أحد الأسرى الذين انتزعوا حريتهم في عملية نفق سجن جلبوع الإسرائيلي.

جنرالات الصبر

وأضاف «فروانة» لـ«الوطن»، أنَّ هناك 37 أسيرًا فلسطينيًا مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عامًا، وهؤلاء يُطلق عليهم «جنرالات الصبر» وبينهم 25 أسيرًا تمّ اعتقالهم قبل اتفاقية «أوسلو»، إذ أنَّهم يُعرفوا بـ«الدفعة الرابعة» التي تنصل الاحتلال الإسرائيلي من الإفراج عنهم، وكان من المفترض أن ينالوا حريتهم في إطار التفاهمات السياسية التي جرت برعاية أمريكية عام 2013.

وأشار «فروانة» إلى أنَّ هناك 17 أسيرًا مر على اعتقالهم أكثر من 30 عامًا بشكل متواصل، ويتمّ إطلاق عليهم «أيقونات الأسرى» ومن بينهم 8 أسرى مر على اعتقالهم 35 عامًا، مشيرًا إلى أنَّ أقدم أسيرين هما «كريم وماهر يونس»، وتمّ اعتقالهم عام 1983.

ووفقًا لرئيس وحدة الدراسات والتوثيق بهيئة شؤون الأسرى، يأتي هؤلاء الأسرى إلى جانب العشرات الآخرين الذين تمّ تحريرهم في إطار صفقة وفاء الأحرار أو صفقة «جلعاد شاليط» في أكتوبر عام 2011، وأعاد الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم من جديد عام 2014، وأبرزهم هو الأسير نائل البرغوثي الذي تجاوز 41 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي على فترتين.