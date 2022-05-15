المؤبد لـ4 متهمين والمشدد 3 سنوات لآخر في التخابر مع «داعش»

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، معاقبة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع داعش»، بالسجن المؤبد لـ4 متهمين والمشدد 3 سنوات لمتهمة.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 244 لسنة 2021، جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، المقيدة برقم 1260 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، قيام المتهمين معتز توفيق الشهير بـ«أبو خالد الشامي»، أجنبي الجنسية، وعمرو يحيى «دودج»، مصري الجنسية، ومهدي صالح «أبو إيليا»، أجنبي الجنسية، وعلي بن يوسف ديزتوف، أجنبي الجنسية، وخضر دوجييف، أجنبي الجنسية، وآلاء إبراهيم هارون، مصرية الجنسية، ومحمد عبد الله باغي، مصري الجنسية، ومحمد أبو بكر السيد، مصري الجنسية، خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 بداخل وخارج مصر، بارتكاب جريمة التخابر لصالح منظمة «داعش» الإرهابية ومن يعملون لمصلحتها في ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

وقام المتهمان الأول والثاني، بالاتفاق مع المتهم الثالث ومجهولين من أعضاء جماعة «داعش» الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد، وهي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لاستهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن التخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر.

واتفق المتهم الثالث وآخرون مع المتهمان الأول والثاني، بأن ساعدوهما على ارتكاب جريمة التخابر، وذلك بالاتفاق معهما على ارتكابها داخل البلاد وساعدوا المتهم الأول بإمداده بقناة اتصال بالمتهم الثاني عبر تطبيق التواصل «تليجرام» لتسليمه الأموال والمعلومات المعدة لاستهداف المنشآت المشار اليها، وكلفوا الأخير بإتمام التواصل وتلقي الأموال والمعلومات بغرض الإعداد لارتكاب الجرائم الإرهابية، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

وارتكب المتهمون جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي، واستخدموا عدد 6 مواقع على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين منتمين إلى جماعة إرهابية.