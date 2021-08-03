دفتر محاكمات اليوم.. حسن راتب و«التخابر مع داعش» و«اعتصام النهضة» الأبرز

تشهد ساحات المحاكم اليوم، الثلاثاء 3 أغسطس، العديد من القضايا المهمة التي تنظر في عدد من الدوائر، ومن أهم هذه المحاكمات، استكمال نظر أمر التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، واستكمال محاكمة 8 متهمين في «التخابر مع داعش»، وكذلك إعادة محاكمة 6 متهمين في «اعتصام النهضة»، والحكم على 3 متهمين في اقتحام مركز أطفيح، وإلى تفاصيل هذه المحاكمات:

محاكمة رجل الأعمال حسن راتب

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية اليوم، محاكمة رجل الأعمال حسن رابت في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية الآثار الكبرى»، والتي اتهم فيها «راتب» بتمويل عضو مجلس الشعب السابق علاء حسانين، والمعروف إعلاميًا باسم «نائب الجن والعفاريت».

ومن المفترض أن تعلن المحكمة قرارها اليوم في مسألة التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، بعدما أجلت ذلك في الجلسة السابقة لجلسة اليوم، الثلاثاء، 3 أغسطس.

قضية التخابر مع «داعش»

وفي الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تستكمل اليوم محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية التخابر مع داعش»، وفيها وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من بينها التخطيط لتفجير محطة سكة حديد رمسيس بالقاهرة، ومحطة سكة حديد سيدي جابر بالإسكندرية، وهي القضية التي تحمل رقم 244 لعام 2021 أمن دولة طوارئ مدينة نصر، والمقيدة برقم 1260 لعام 2018.

إعادة محاكمة المتهمين في «اعتصام النهضة»

وتنعقد اليوم أيضًا الدائرة الثانية إرهاب في مجمع محاكمة طرة، من أجل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة».

ووجهت النيابة العامة في أمر إحالتها للمتهمين عدة تهم، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو، وتكدير السلم والأمن العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال الشركة المكلفين بفض اعتصامهم.

الحكم على متهمين في «اقتحام مركز أطفيح»

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة في مجمع محاكمة طرة، حكمها اليوم، على متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «اقتحام مركز شرطة أطفيح».

وكانت النيابة العامة في أمر الإحالة، قد وجهت للمتهين في هذه القضية عدة تهم، من بينها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، فضلًا عن اقتحام مركز شركة أطفيح، وكذلك إشعال النيران فيه، إضافة إلى الشروع في القتل، واستخدام المولوتوف والخرطوش بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز أطفيح.