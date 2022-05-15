مدبولي: لولا الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية لانهارت قطاعات كثيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ليست بمعزل عن العالم، ولكن مصر كانت محظوظة كونها دخلت أزمة كورونا وكانت في مركز قوي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وعملية التنمية الكبيرة التي حدثت بمصر، مما خفف عن مصر الصدمات الكبيرة التي واجهتها دول أخرى.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إنه لولا الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة التي قامت بها الدولة المصرية خلال الـ4 سنوات الماضية، لما تحملت مصر الموقف، بداية من أزمة كورونا، وكنا سنشهد انهيارا في قطاعات كثيرة، ولكن بفضل القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية والقيادة المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي وعملية الإسراع بمعدلات التنمية والمشروعات القومية وقفت مصر أمام هذه الأزمات.