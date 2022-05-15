مدبولي: معدل التضخم زاد في بعض الدول إلى 60%.. مقابل 6 لـ10% في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ 80% من مديونية الأسواق الناشئة أصبحت جزءًا مهما جدا من حجم الدين العالمي، موضحا أنّ التضخم غير المسبوق على مستوى حجم وقيمة الأسعار بلغ 9% حول العالم.

رؤية الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد حاليا، لعرض رؤية الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية: «في الدول المتقدمة والمستقرة، لم يكن التضخم يصل إلى نسبة 1% و2%، لكن هذا الرقم زاد إلى 9%».

نسبة التضخم

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنّ نسبة التضخم في مصر ما زالت تتراوح بين 6 لـ10%، بينما دول أخرى فاقت فيها نسبة الزيادة 25%، ودول أخرى وصلت إلى 50% و60%، مؤكدا أنّ الزيادة الكبيرة في معدل التضخم، سببت ضغوطا هائلة على الاقتصاديات العالمية، وهو ما تزداد حدته على الدول النامية.