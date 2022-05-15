مصر تترأس المجموعة العربية في مؤتمر العمل الدولي بجنيف نهاية يونيو

اختتمت منظمة العمل العربية دورتها الـ (96) لمجلس إدارتها بالقاهرة بعد مناقشة جدول أعمالها الحافل بالعديد من المسائل والموضوعات المهمة ذات الصلة بأنشطة المنظمة وأهدافها، والتي تدور في مجملها حول قضايا العمل والعمال في الوطن العربي وعلى اعتبار أن معظم المسائل المطروحة على جدول الأعمال لها صلة مباشرة بأعمال المؤتمر في دورته 48 .

وشارك في أعمال الدورة وزير القوي العاملة محمد سعفان ، بحضور فايز المطيري مدير عام المنظمة، وناصر المير رئيس مجلس إدارة المنظمة، والوزير المفوض محمد خير ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،. والسادة اعضاء مجلس ادارة المنظمة من ممثلي حكومات الدول الأعضاء وفريق أصحاب الأعمال وفريق العمل.

استعراض أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي المحتلة

واستعرض الحضور البند الأول من الجدول والمختص بتقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي المحتلة، وبعد الاستماع إلى مداخلة الدكتور نصرى أبو جيش وزير العمل بدولة فلسطين حول أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة ، فقد أدان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على عمال وشعب فلسطين.

وفي إطار الإعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي ( جنيف 2022) ، حيث من المقرر أن ترأس مصر المجموعة العربية في مؤتمر العمل الدولي، وسوف يلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان كلمة باسم المجموعة العربية أمام ما يقرب من 5000 مندوب يمثلون 186 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية بوفدها الثلاثي الذين يمثلون "الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال "، كما يلقي الوزير كلمة علي هامش المؤتمر في الملتقي التضامني مع عمال وأصحاب الأعمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة

متابعة تنفيذ قرارات الدورة 95 لمجلس إدارة المنظمة بالدوحة

كما تم متابعة تنفيذ قرارات الدورة 95 لمجلس إدارة المنظمة بالدوحة، ثم التطرق لمناقشة المسائل المالية والادارية الخاصة بالمنظمة من ناحية الموقف المالي للمنظمة من حيث مساهمات ومتاخرات الدول الاعضاء حتى 1 مايو 2022، ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الاستثنائي للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة 19 الي 20 ديسمبر 2021، وتقرير هيئة الرقابة المالية وتقارير مراقبي الحسابات عن حسابات مكتب العمل العربي بالقاهرة والمراكز والمعاهد التابعة للمنظمة عن السنة المالية المنتهية 2021، فضلا عن تقرير المراجع الداخلي.كما ناقشت الجلسة مشروع خطة منظمة العمل العربية للعامين 2023 و2024، ومشروع موازنة المنظمة لتلك العامين، وتسمية أعضاء لجنة الخبراء القانونين، ثم تقرير عن نتائج اعمال الدورة 42 للجنة الخبراء القانونيين، وتقرير عن نتائج الدورة 41 للجنة الحريات النقابية، بالإضافة إلى تقرير عن نتائج أعمال الدورة 20 للجنة شئون عمل المرأة العربية، واختيار رواد العمل العربي الذين سيتم تكريمهم في فعاليات افتتاح الدورة 48 من مؤتمر العمل العربي .

كما ناقش الاجتماع تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية بين الدورتين 95 و96 لمجلس إدارة المنظمة، وتحديد مشروع جدول أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي 2023، وعرض التقارير التكميلية للسيد مدير عام المنظمة حول لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك الدورة العادية 52 والمنعقدة في 14 الي 26 يناير 2022، وتقرير عن نتائج أعمال الدورة 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فبراير 2022.

الموافقة على جدول أعمال الجلسة

واتفق مجلس الإدارة علي جميع النقاط المدرجة علي جدول اعمال الجلسة، وتم اعتمادها للعرض في الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي، مثنيين علي الجهد المبذول من قبل منظمة العمل العربي والمدير العام لها لخدمة مجتمع العمل والعمال في الوطن العربي.

كما اتفق المجلس علي إرسال برقية عزاء لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حكومة وشعبا، بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر علي شهداء الواجب من أبناء الوطن والقوات المسلحة في الأحداث الأخيرة، وأخيرا لحكومة دولة فلسطين والرئيس محمود عباس لوفاة الاعلامية شيرين أبو عاقلة في الأحداث الأخيرة مع الاتفاق علي اطلاق اسم الشهيدة علي الدورة الحالية المنعقدة لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.